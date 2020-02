"Wir fühlen uns verraten"

Ahrensburg. "Willkommen im Wasserkeller", sagt Thorsten E., während er mit seiner Frau Ramona (beide 45) über einen Gitterrost den überfluteten Weg zu seinem Tiefgaragenplatz im Ahrensburger Tönningweg geht. "Nur mit Gummistiefeln komme ich zum Auto", sagt der Versicherungsfachmann, der in Hamburg arbeitet. "So geht das hier seit Jahren, das ist eine Frechheit!" Thorsten E. hat die Nase voll. Er stellt seinen Wagen inzwischen auf einem anderen Parkplatz ab. Seit die Familie mit Tochter (10) im Sommer 1999 eine Komfort-Eigentumswohnung mit Tiefgarage im Stadtteil Gartenholz erwarb, hat sie reichlich Ärger. "Wir fühlen uns vom Verkäufer verraten", sagt Thorsten E. Seine Nerven liegen blank. Eine Drainage ist bereits neu installiert worden. Auch andere Bewohner der hübschen Neubausiedlung am Tönningweg (rund 160 Wohnungen) wissen: Von Anfang an hatte das Objekt Mängel. Kasematten und Keller liefen voll Wasser, Außenmauern waren durchfeuchtet. "Das haben wir durch den Einbau einer zusätzlichen Drainage abgestellt", sagt der Architekt und Verkäufer Günter Nagel (63) aus Hamburg. Das sei vernünftig gelaufen, bestätigt Ulf Störtenbecker (40) vom Baustudio Ahrensburg, den die Eigentümer vor wenigen Wochen als Verwalter des Objekts eingesetzt haben. Doch der Ärger mit Überflutungen in der im Frühjahr 2001 gebauten Parkgarage dauert an. "Bis vor kurzem glichen gut zwei Dutzend Parkplätze einer regelrechten Eisbahn", sagt Ellernkamp. "Man kann von Glück sagen, dass niemand zu Schaden gekommen ist", so der Versicherungsfachmann. Die Versuche seitens des Verkäufers, die Garage durch so genannte Verpressungen im oberen Wandbereich trocken zu legen, hält er für reine Kosmetik. Der Grund für die Wasserspiele liegt offenbar in der defekten Drainage auf dem Dach. Hier wurde zwar repariert, der Erfolg blieb aber bis heute aus. Auch der Eigentümerbeirat will so lange weiter Druck ausüben, bis der Bauherr die Schäden dauerhaft beseitigt hat. Daran ist auch der Verwalter interessiert. "Wir kümmern uns um die korrekte Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung", sagt Ulf Störtenbecker, "und hoffen, dass bis zum Sommer alles in Ordnung ist." Architekt Nagel hält die Vorwürfe für übertrieben. "Niemand kann mängelfrei bauen. Das sind doch Peanuts", meint er. Um das "bisschen Wasser wegzuschaffen", will er nun eine Pumpe einbauen. "Der Konkurs der ausführenden Firma Garbersbau ist dazwischengekommen", sagt Nagel. Garbersbau hatte die Tiefgarage im Tönningweg erstellt. "Jetzt bin ich mit dem Konkursverwalter im Gespräch, setze notfalls auch Fristen", sagt der Architekt, und: "Wenn das alles nichts nützt, zahle ich die Mängelbeseitigung sogar aus eigener Tasche." Die Ellernkamps können allerdings nicht so recht daran glauben, dass bald alles wieder in Ordnung ist. "Wir haben alle Hoffnungen aufgegeben", sagt der Vater. Die Familie kommt auch nicht umhin, ihr Pfaustpfand, die Restsumme von 3,5 Prozent des Kaufpreises, sofort an den Architekten zu zahlen: Der hat eine Zwangsvollstreckung erwirkt. "Obwohl Herr Nagel es nicht einmal geschafft hat, einen vernünftigen Fahrradkeller, wie er in seiner Baubeschreibung steht, zu errichten", so Thorsten E.