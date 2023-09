Einbrecher schlagen zweimal in Bargteheide zu

Unbekannte dringen in Wohnhaus an Schubertstraße ein und durchsuchen Räume. Am Tremsbütteler Weg scheitern sie. Polizei sucht Zeugen.

Bargteheide. In Bargteheide haben Einbrecher am Dienstag, 19. September, gleich zweimal zugeschlagen. Laut Polizei drangen Kriminelle zwischen 8 und 12.45 Uhr durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür in ein Wohnhaus an der Schubertstraße ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Zur Beute konnten die Beamten noch keine Angaben machen.

In der Zeit von 9 bis 15 Uhr versuchten Unbekannte, sich Zugang zu einem Reihenhaus am Tremsbütteler Weg zu verschaffen, scheiterten aber bei dem Versuch, die Terrassentür aufzubrechen. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04102/80 90 entgegen.