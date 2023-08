Polizei Stormarn: Einbruch in Siek – Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen nach einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Siek (Symbolbild).

Polizei Stormarn Zeugen gesucht: Kriminelle brechen in Haus in Siek ein

Siek. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Siek.Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter in der Nacht von Freitag, 25. August, auf Sonnabend, 26. August, in die Immobilie am Hoisdorfer Weg ein.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat zwischen 23.20 Uhr und 3.40 Uhr ereignet hat. Die Bewohner waren nicht zu Hause, als die Kriminellen in das Haus eindrangen. Welche Beute sie machten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, dazu kann die Polizei keine Angaben machen. Die Ermittler bitten Zeugen, sich per Telefon unter 04102/80 90 zu melden.