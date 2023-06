Polizei Stormarn: Zwei Einbrüche an einer Straße in Brunsbek – Kripo ermittelt

Brunsbek. In Brunsbek hat es in den vergangenen Tagen zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser gegeben. Wie die Polizei informiert, sind Unbekannte am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 23. Juni, 10 Uhr, bis Sonntag, 25. Juni, 9.10 Uhr, durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Haus an der Poststraße eingedrungen.

Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räume. Zur Beute und zur Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. Auch im zweiten Fall war ein Einfamilienhaus an der Poststraße Ziel der Unbekannten. Zwischen Mittwoch, 21. Juni, 10 Uhr, und Sonntag, 25. Juni, 12.10 Uhr, brachen die Kriminellen demnach eine Terrassentür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld mit noch unbekanntem Wert.

Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist unklar. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04102/80 90 entgegen.