Polizei Stormarn: Einbrecher stehlen Tresor aus Mehrfamilienhaus

Ammersbek. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Ammersbek und sucht Zeugen. Wie die Beamten informieren, waren Unbekannte am Freitag, 30. Dezember, in eine Wohnung im Hochparterre an der Straße Langenkoppel im Ortsteil Lottbek eingedrungen. Durch ein Fenster verschafften sich die Kriminellen zwischen 19 und 22 Uhr gewaltsam Zugang.

Die Einbrecher entwendeten einen kleinen Tresor und flüchteten. Was sich darin befand, ist laut Polizei ebenso noch unklar wie die Höhe des entstandenen Schadens. Die Beamten bitten nun Zeugen, die im Bereich der Langenkoppel verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Kripo in Ahrensburg unter Telefon 04102/80 90 zu melden.