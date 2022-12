Jahresausklang in Ahrensburg: Erst satirisch, dann klassisch

Ahrensburg. Das Ahrensburger Kulturzentrum Marstall lässt das Jahr kabarettistisch-musikalisch ausklingen. Am Donnerstag, 29. Dezember, bilanzieren die vier Musiker von Wagners Salonquartett und der Bielefelder Kabarettist Ingo Börchers die vergangenen zwölf Monate und wagen einen Ausblick auf 2023. Gemeinsam wollen sie den „denkwürdigen, merkwürdigen und manchmal auch unwürdigen Ereignissen“ einen humorvollen Stempel aufdrücken. Das Jahresendkonzert beginnt um 19 Uhr in der Reithalle (Lübecker Straße 8).

Ingo Börchers, der auch Schauspieler, Pantomime und Tänzer ist, und die aus Eutin stammenden Juliana Soproni (Violine), Klaus Liebetrau (Fagott), Thomas Goralczyk (Klavier) sowie Martin Karl-Wagner (Flöte/Bass) kennen einander schon länger. Regelmäßig treten sie auch mit ihren satirischen Jahresrückblicken auf.

Ära von Marstall-Programmmanager Armin Diedrichsen endet

Für einen Mann endet mit der Veranstaltung nicht nur die Marstall-Kulturreihe für dieses Jahr, sondern eine Ära: Programmchef Armin Diedrichsen hört auf. 2002 war er in den 1989 gegründeten Verein „Kulturzentrum Marstall am Schloss“ eingetreten, weil er einen Chor gründen wollte. Schon bald engagierte er sich im Programmbeirat, wo er für die Kleinkunstsparte zuständig war. Nach dem Umbau der Reithalle in einen großen Veranstaltungssaal stieg Diedrichsen als Programmmanager ein.

Magdalena Andrulewicz ist die Organistin des Silvesterkonzerts in der St. Johanneskirche.

Foto: M. Andrulewicz

Zum Jahreswechsel zitiert er den amerikanischen Kolumnisten und Autor William Vaughan: „Ein Optimist bleibt bis Mitternacht auf, um das neue Jahr zu sehen. Ein Pessimist bleibt auf, um sicherzustellen, dass das alte Jahr geht.“ Ehrenamtlich will sich Armin Diedrichsen auch weiterhin für das Kulturzentrum engagieren. Neben ihm hört auch Hella Eickenscheidt, Vorsitzende des Marstall-Trägervereins, auf.

Silvestertusch in der St. Johanneskirche mit Orgel und Geige

Die neu geschaffene Stelle als hauptamtliche Geschäftsführerin des Vereins übernimmt ab Januar die Bargteheiderin Christina Schlie. Sie war zuvor im Rathaus ihrer Heimatstadt beschäftigt, wo sie für Kultur und Veranstaltungen zuständig war. Im Ahrensburger Marstall engagierte sie sich unter anderem in der Jugendtheater-Sparte.

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ganz klassisch beendet die Kirchenmusik an der evangelischen St. Johanneskirche in Ahrensburg (Rudolf-Kinau-Straße 19) das Jahr. Den Silvestertusch, der um 21 Uhr beginnt, gestalten Magdalena Andrulewicz an der Orgel und der Geiger Wan Han. Das Konzert endet rechtzeitig, um ganz in Ruhe vor Mitternacht wieder zu Hause zu sein.

Musiker versprechen auch ungewohnte Töne und Überraschungen

Die beiden Musiker versprechen sanfte und fröhliche Klänge, gleichzeitig ein bisschen wie Karneval mit Feuerwerk und Champagnerlaune. Die berühmte Chaconne von Tomaso Antonio Vitali steht für die sprühende Silvesterstimmung. Das für die Orgel bearbeitete Flötenkonzert von Christian H. Rinck passt mit seiner Lieblichkeit dagegen perfekt in die weihnachtliche Stimmung.

Das abwechslungsreiche Programm hat noch ganz andere musikalische Stimmungen im Gepäck: die romantische Schottische Fantasie von Max Bruch, die fast schon frühlingshafte Humoreske von Antonin Dvořák und Bachs Konzert a-Moll für Violine und Orgel. Und wie immer im Silvestertusch sind ein paar ungewohnte Klänge und etwas Überraschung dabei.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte für die Kirchenmusik an St. Johannes gebeten.

Wagners Salonquartett und Ingo Börchers Do 29.12., 19.00, Marstall Ahrensburg, Lübecker Straße 8, 24,–, Vvk 22,–, Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3a, marstall-ahrensburg.de

Silvestertusch mit Magdalena Andrulewicz (Orgel) und Wan Han (Geige) Sa 31.12., 21.00, St. Johanneskirche Ahrensburg, Rudolf-Kinau-Straße 19, Eintritt frei, Spenden erwünscht