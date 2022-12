Fahndung: 21-Jähriger aus Hamburg vermisst – Wer hat Tom B. gesehen?

Der junge Mann verschwand am 12. Dezember nahe seines Arbeitsplatzes in Bargfeld-Stegen. Er ist möglicherweise orientierungslos.

Bargfeld-Stegen. Die Polizei bittet die Bürger um Mithilfe bei der Suche nach dem 21 Jahre alten Tom B. Der Hamburger wird seit Montagmorgen, 12. Dezember, 9 Uhr, vermisst. Zuletzt wurde der junge Mann in der Nähe seines Arbeitsplatzes am Alsterweg in Bargfeld-Stegen gesehen. Der 21-Jährige ist autistisch, weshalb laut Polizei die Sorge besteht, dass er orientierungslos sein könnte. Aufgrund der derzeitigen Minusgrade bestehe möglicherweise Lebensgefahr.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Erfolg. Deshalb hat die Kripo in Ahrensburg jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Tom B. ist etwa 1,75 Meter groß. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen khakifarbenen Anorak mit Fellkragen und Kapuze, eine schwarze Cargo-Arbeitshose, blaue Schnürstiefel, einen schwarzen Rollkragenpullover, ein petrolfarbenes T-Shirt sowie eine schwarze Baumwollmütze mit dem Logo der Marke Hilfiger.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach dem vermissten Tom B. aus Hamburg.

Foto: Privat / Polizeidirektion Ratzeburg

Der 21-Jährige sieht laut Polizei zudem deutlich jünger aus, als er tatsächlich ist. Sein Alter werde dem Eindruck nach auf 15 Jahre geschätzt. Hinweise zum Aufenthaltsort des Hamburger nimmt die Polizei in Ahrensburg per Telefon unter 04102/80 90 entgegen. Alternativ kann die Notrufnummer 110 oder jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.