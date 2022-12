Großhansdorf: Polizei ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Großhansdorf (Symbolbild).

Großhansdorf. In Großhansdorf sind Unbekannte in ein Wohnhaus am Haberkamp eingebrochen. Wie die Polizei informierte, drangen die Kriminellen am Freitag, 9. Dezember, in der Zeit zwischen 19 und 21.45 Uhr in das Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Letztlich hätten sie Elektronikartikel, Schmuck und Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Haberkamp in Großhansdorf beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo per Telefon unter 04102/80 90 entgegen.