Polizei Stormarn: Unbekannte zerkratzen Auto in Großhansdorf

Großhansdorf. Unbekannte haben in Großhansdorf ein Auto zerkratzt. Wie die Polizei erst jetzt bekanntgab, ereignete sich der Vorfall bereits in der vergangenen Woche, in der Nacht von Donnerstag, 25. August, auf Freitag, 26. August. Das beschädigte Fahrzeug, ein schwarzer Mazda, war demnach in der Zeit von 18 Uhr am Abend bis 8 Uhr des Folgetags am rechten Fahrbahnrand der Straße Alter Achterkamp im Ortsteil Schmalenbeck geparkt.

In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte laut den Beamten die linke Fahrer- und die linke Fondtür sowie den rechten Außenspiegel. Die Polizei in Großhansdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten unter 04102/456 50 zu melden.