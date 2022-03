Polizei Ahrensburg sucht Zeugen: Einbruch in Einfamilienhaus

In Ahrensburg kommt es seit Wochen vermehrt zu Haus- und Wohnungseinbrüchen. Nicht immer gelangen die Täter in das Innere.

Einbrecher versuchten am Freitag in ein Reihenhaus einzudringen. Nun ermittelt die Polizei Ahrensburg (Symbolbild).

Ahrensburg. Die Polizei Ahrensburg beschäftigt ein weiterer versuchter Einbruch in ein Reihenhaus: Am Freitag, 11. März, hatten sich bisher unbekannter Täter an dem Wohnhaus an der Straße Gartenholz an der Terrassentür zu schaffen gemacht. In das Inneres einzudringen misslang.

Polizei Ahrensburg sucht nach mehreren versuchten Einbrüchen Zeugen

Die Polizei Ahrensburg sucht Zeugen und fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise unter der Telefon 04102/ 8090.

Erst am Donnerstag hatte es einen versuchten Einbruch in eine Wohnung am Tönningweg gegebe. Der Bewohner hatte die Einbrecher bemerkt, da beim Öffnen des Fensters Gegenstände von der Fensterbank auf den Boden gefallen waren. Der Ahrensburger wählte sofort den Notruf, doch die Einbrecher waren schnell und entkamen.