Ahrensburg bittet um Spenden für ärmere Mitbürger

Schon seit 1957 unterstützt das Weihnachtshilfswerk der Stadt Menschen in Not finanziell. So können Sie helfen.

Ahrensburg. Weihnachtsplätzchen, gebrannte Mandeln und Glühwein, Geschenke und Festessen: Was für viele Ahrensburger zur Adventszeit dazugehört, ist für andere unerreichbar. Um Menschen mit wenig Geld zu unterstützen, die einsam, krank, in materieller oder seelischer Not sind, gibt es in der Stadt bereits seit 1957 das Weihnachtshilfswerk. Das dazugehörige Kuratorium, in dem Arbeiterwohlfahrt, Caritas und Rotes Kreuz, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde sowie die Stadt vertreten sind, bittet jetzt um Spenden.

Im Vorjahr kamen knapp 18.000 Euro zusammen. Dank der Spendenbereitschaft der Bürger und Betriebe konnten 166 bedürftige Familien und Einzelpersonen bedacht werden. Sie erhielten einen Geldbetrag, mit dem sie sich einen Wunsch erfüllen konnten. Bei einer alleinerziehenden Mutter mit kleinem Kind waren es beispielsweise 90 Euro. Das Kuratorium ruft zu Spenden auf eines der Konten der Stadtkasse Ahrensburg mit dem Stichwort „Weihnachtshilfswerk“ auf. Bei der Sparkasse Holstein lautet die IBAN DE14 2135 2240 0090 1703 26, bei der Hamburger Sparkasse DE46 2005 0550 1352 1201 31.

Spenden aus der Stadtgeld-Aktion werden für Hilfswerk eingesetzt

Ab 200 Euro wird automatisch eine Spendenbescheinigung verschickt, in anderen Fällen auf Wunsch. Laut Gesetz erstellt der Bürgermeister jährlich einen Bericht für die Stadtverordnetenversammlung, in welcher Spender ab 50 Euro mit der Summe genannt werden. Wer dies nicht möchte, kann auf der Überweisung unter Verwendungszweck „Weihnachtshilfswerk k.N“ (keine Nennung) eintragen.

Die Stadtverordneten hatten bereits beschlossen, dass das Spendenvolumen aus der Stadtgeldaktion (Einkaufsgutscheine für alle Bürger) für das Weihnachtshilfswerk verwendet werden soll. Dabei kamen 4530 Euro zusammen.