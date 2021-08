Frau in Ahrensburg überfallen - Zeugen gesucht

In Ahrensburg ist am Sonnabend gegen 22.15 Uhr eine 31 Jahre alt Frau überfallen worden (Symbolfoto).

Ahrensburg. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht nach einem Diebstahl auf offener Straße Zeugen: Am Samstagabend, 31. Juli, parkte eine 31 Jahre alte Frau gegen 22.15 Uhr ihr Auto am Fahrbahnrand am Syltring in Ahrensburg. Danach machte sie sich auf den Weg zu einem Mehrfamilienhaus. Plötzlich stellte sich ihr ein Mann in den Weg, der ihr einfach das Smartphone abnahm.

Der Täter flüchtete anschließend in das angrenzende Waldgebiet. Laut dem Opfer soll der Mann etwa 1,70 Meter groß und 20 Jahre alt sein. Er hat schwarze Haare und einen Vollbart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke mit Kapuze und rotem Innenfutter. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter Telefon 04102/8090.