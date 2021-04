Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Die Täter kamen über die Terrassentür in das Haus am Feldkirchenring in Ahrensburg. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ahrensburg. In Ahrensburg wurde erneut in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dieses Mal am Mittwoch, 31. März, zwischen 9.30 und 14.30 Uhr am Feldkirchenring. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangten die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus. Die Höhe des Sachschadens und der Beute steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Feldkirchenrings beobachtet? Hinweise unter Telefon 04102/ 8090.