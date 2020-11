Ahrensburg. Die Basler AG baut ihren Firmensitz im Gewerbegebiet Nord in Ahrensburg aus. Der sechsgeschossige Anbau wird nach Unternehmensangaben zusätzliche Büroarbeitsplätze für etwa 350 Mitarbeiter bieten. In der vergangenen Woche hat der Vorstand mit Bürgermeister Michael Sarach und Vertretern der Projektplanung den offiziellen ersten Spatenstich gemacht.

Der Konzern beschäftigt rund 800 Menschen

Der 9500 Quadratmeter große Neubau soll über eine direkte Verbindung zum Bestandsgebäude verfügen. Zudem sollen dort ein großes Bistro und Multifunktionsflächen für Beschäftigte und Gäste entstehen. Um Platz für den Anbau zu schaffen, wurde ein Regenrückhaltebecken verlegt. Zudem wurde bereits eine Großküche für das entstehende Mitarbeiterrestaurant gebaut. Mit der Fertigstellung rechnet der 1988 gegründete Anbieter von Bildverarbeitungskomponenten im Sommer 2022.

„Der Plan, mit einer Gebäudeerweiterung Raum für unser wachsendes Unternehmen zu schaffen, ist lange vor dem Jahr 2020 und der Corona-Pandemie entstanden“, sagt Vorstandsmitglied Hardy Mehl. Auch zuletzt habe sich das Geschäft positiv entwickelt – „und so blicken wir weiter optimistisch in die Zukunft“, sagt er. Und weiter: „Auch wenn wir in den vergangenen Monaten positive Erfahrungen mit virtueller Zusammenarbeit gemacht haben, bleiben unsere Gebäude der zentrale Ort, um unsere Firmenkultur und unseren Teamspirit zu pflegen, die ein zentraler Bestandteil unseres Erfolges sind.“

Mit dem Neubau solle eine attraktive und moderne Arbeitsumgebung für derzeitige und künftige Mitarbeiter geschaffen werden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 800 Menschen an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika.