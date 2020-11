Ammersbek. Am Sonntagabend gegen halb acht war offiziell, woran schon vorher keine Zweifel bestanden: Horst Ansén bleibt weitere sechs Jahre Bürgermeister von Ammersbek. Bei der Direktwahl bekam der Amtsinhaber und einzige Kandidat 86,7 Prozent Ja-Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 28,5 Prozent. Der 55-Jährige leitet die Verwaltung seit Januar 2009. Nun kann er seine dritte Amtszeit in Angriff nehmen, die bis Ende 2026 dauert.

1990 Wähler machten ihr Kreuz bei Ja

„Mit dem Ergebnis kann ich sehr gut leben“, sagte Ansén, der sich über die große Zustimmung freute. Den Ausgang verfolgte er im Rathaus bei den Kollegen der Wahlleitung, die die Ergebnisse aus den Wahllokalen entgegennahmen. Die niedrige Beteiligung sei zu erwarten gewesen. „Bei einer Abstimmung ohne Gegenkandidaten und dann noch im Corona-Lockdown ist das nicht überraschend“, so Ansén. Von den 8181 Wahlberechtigten gaben rund 2300 ihre Stimme ab: Genau 1990 machten ihr Kreuz bei Ja und 304 bei Nein.

In den beiden Wahllokalen in der Grundschule Hoisbüttel lag die Zustimmung bei 91,2 beziehungsweise 91,0 Prozent. Im Vogthof waren es 88,2, im Heimgarten-Schulzentrum 88,3, in der Grundschule Bünningstedt 85,0 und im Sportlerheim Schäferdresch 81,3 Prozent.

Mehrere Großprojekte auf der Agenda

Wegen der Corona-Pandemie gab’s auch keine große Feier. „Wenn ich zu Hause bin, machen wir eine Flasche Sekt auf“, sagte Ansén, der mit seiner Frau im Ortsteil Rehagen wohnt. Das Paar hat zwei mittlerweile erwachsene Kinder.

Bei seiner ersten Wahl Ende 2008 war SPD-Mitglied Horst Ansén einer von vier Kandidaten. Damals errang der Betriebswirt, der für die Volksfürsorge arbeitete, mit 54,8 Prozent die absolute Mehrheit. Im Mai 2014 lag er mit 71,6 Prozent deutlich vor dem zweiten Bewerber Lars Theinert.

In naher Zukunft stehen mehrere Großprojekte auf der Agenda. Dazu zählen die Neubauten von Grundschule und Feuerwache in Bünningstedt sowie eine neue Kita am Schäferdresch.

Gemeindewahlausschuss Mo 9.11., 19.00, Dorfgemeinschaftshaus, Am Gutshof 1