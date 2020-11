Ahrensburg. In Schleswig-Holstein gilt sie, in Hamburg nicht: Seitdem Stormarn am 26. Oktober den Inzidenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten hat, gibt es für Grundschüler im Kreis gemäß Landesverordnung während des Unterrichts eine Maskenpflicht. Jungen und Mädchen, die in Hamburg die erste bis vierte Klasse besuchen, müssen hingegen im Unterricht keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, in der Hansestadt gilt die Pflicht erst ab der fünften Jahrgangsstufe.

Ahrensburger nennt Masken „unverhältnismäßige Belastung“

„So sollte das auch in Schleswig-Holstein sein“, fordert Thomas Barthel. Der Ahrensburger, dessen Sohn die erste und Tochter die vierte Klasse einer Grundschule in der Schlossstadt besuchen, hat jetzt im Internet eine Petition an den Kieler Landtag und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gestartet. Darin verlangt er die „sofortige Aufhebung der Maskenpflicht im Grundschul-Unterricht“ und stößt auf viel Zuspruch. 624 Unterstützer haben die Petition bis Freitag unterzeichnet. 2000 Unterschriften binnen sechs Wochen sind notwendig, damit es zu einer öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss des Landtags kommt.

„Grundsätzlich befürworte ich alle Corona-Schutzmaßnahmen und möchte um Gottes Willen nicht in eine Ecke mit Coronaleugnern gestellt werden“, sagt Barthel. „Auch die Maskenpflicht auf den Gängen, in den Schulbussen und ab Klasse 5 kann ich nachvollziehen, aber für die Kleinen ist es eine unverhältnismäßige Belastung, wenn sie während des Unterrichts stundenlang eine Maske tragen müssen“, so der 46-Jährige.

Schulen seien keine relevanten Infektionsschwerpunkte

„Ich werde immer wieder von Eltern kontaktiert, deren Kinder mit der Maskenpflicht nicht zurecht kommen, sich nicht konzentrieren können, Beklemmungen haben und teils weinend von der Schule nach Hause kommen, weil sie solche Kopfschmerzen haben“, erzählt Barthel, der sich auch als Elternvertreter engagiert. Der Ahrensburger betont, dass es unter den Eltern auch andere Meinungen gebe. „Ich persönlich denke, dass kleine Kinder mit der Maskenpflicht nicht so gut umgehen können wie ältere Schüler“, sagt Barthel.

Er befürchte auch psychische Folgen: „Viele Kinder sind wegen der Pandemie sowieso schon verunsichert, da muss man ihnen nicht zusätzlich Angst machen, indem alle Klassenkameraden maskiert im Raum sitzen.“ Barthel bezweifelt auch die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, sagt: „Ich bin kein Wissenschaftler, aber nach allem, was ich zu dem Thema gelesen habe, gibt es keinen Beleg dafür, dass Schulen relevante Infektionsschwerpunkte sind.“

Der Kreiselternbeirat distanziert sich von der Petition

Der Kreiselternbeirat (KEB) der Grundschulen distanziert sich von der Petition. Der Vorsitzende Lars Beckmann sagt auf Abendblatt-Anfrage: „In Gesprächen mit Eltern gab es zur Maskenpflicht unterschiedliche Meinungen, weitgehend überwiegt die Akzeptanz.“ Er habe zudem den Eindruck, dass die Maskenpflicht der Mehrheit der Schüler keine Probleme bereite. Beckmann: „Von vielen Schülern hören wir, dass sie hoffen, durch das Tragen der Maske schneller wieder in einen normalen Alltag zurückkehren zu können.“

Kritik an Barthels Vorstoß kommt auch von Lehrern. Andrea Aust, Vorsitzende der Lehrer-Gewerkschaft GEW in Stormarn und zugleich Schulleiterin der Emil-Nolde-Grundschule in Bargteheide, sagt: „Sicherlich ist die Maskenpflicht für die Schüler nicht ideal und wir merken auch, dass die Maske die Kinder ablenkt und sich teilweise negativ auf die Konzentrationsfähigkeit auswirkt.“ Dennoch erachte die GEW sie momentan als notwendig. Die Mund-Nasen-Bedeckung sei ein Aspekt von Arbeitsschutz: „Einige Kollegen zählen aufgrund ihres Alters oder wegen Vorerkrankungen zur Risikogruppe und müssen geschützt werden.“

Mediziner hält Masken bei Kindern für unproblematisch

Die Lehrkräfte seien bemüht, den Jungen und Mädchen Pausen vom Masketragen zu ermöglichen. „Beim Essen und beim Sport darf die Maske abgelegt werden, und wenn ein Schüler über Kopfschmerzen klagt natürlich auch, solange der Mindestabstand von zwei Metern zu den anderen eingehalten wird.“

Gelöst werden könne das Problem durch Unterricht in kleineren Gruppen, etwa indem Klassen aufgeteilt und abwechselnd in der Schule und im Homeschooling unterrichtet würden. „Dann könnten die Abstände eingehalten werden und Masken wären nicht nötig“, so Aust. Dafür fehlten an den meisten Schulen aber derzeit sowohl räumliche als auch personelle Kapazitäten. Dr. Christian Thiel, Obmann des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Stormarn, sieht keine Hinweise für gesundheitliche Beeinträchtigungen von Kindern durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Der Mediziner, der eine Kinderarztpraxis in Ahrensburg betreibt, sagt: „Mir sind keine aussagekräftigen Untersuchungen bekannt, in denen belegt wurde, dass Kinder im Grundschulalter durch das Masketragen während des Unterrichts gesundheitlich beeinträchtigt werden können.“ Das Gleiche gelte für die Konzentrationsfähigkeit und das Lernverhalten.

Es liegt an Eltern, Berührungsängste der Kinder abzubauen

„Inwieweit Kinder, insbesondere jüngere, das Virus übertragen, ist noch nicht abschließend geklärt“, betont Thiel. Wie ausgeprägt die Verbreitung des Coronavirus innerhalb von Schulen zum Infektionsgeschehen beitrage, sei lokal unterschiedlich. Der Mediziner rät: „Eltern können das Masketragen mit ihren Kindern üben, um eventuelle Berührungsängste abzubauen.“