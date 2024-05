Ein Video-Clip mit fremdenfeindlichen Gesängen sorgt im Internet für Furore. Der Vorfall sorgt für ein gewaltiges Echo – und animiert Nachahmer.

Rechtsextremen Parolen, die in einem Video auf den Beat von Gigi D'Agostinos 2000er-Hit „L’Amour toujours“ gesungen wurden, finden offenbar viele Nachahmer. Der kurze Clip zeigt mehrere junge Menschen, die in einem Sylter Nachtclub auf diese Melodie „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“ grölen.

Der Staatsschutz Schleswig-Holstein und die Staatsanwaltschaft Flensburg ermitteln gegen mehrere mutmaßlich Beteiligte – unter anderem wegen Volksverhetzung. Und: Inzwischen kamen zahlreiche weitere Vorfälle dieser Art ans Licht.

Medienbericht: „L’Amour toujours“ auf Spotify mit Nazi-Parolen verknüpft

Die rassistischen Parolen haben dem 1999 veröffentlichten Song von DJ Gigi D’Agostino dieser Tage zu traurigem Ruhm verholfen. Das Interesse um das Lied beförderte den Titel an die Spitze der Charts und sorgte auf Spotify jüngst für den nächsten Eklat.

Recherchen des Medienmagazins DWDL.de zufolge verknüpfte die Suche des Musikstreaminganbieters die Schlagworte „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“ automatisch mit dem Songtitel „L’Amour toujours“. Wer also nach den rassistischen Parolen suchte, wurde umgehend auf den in Verruf geratenen, Partysong verwiesen.

Eine offizielle Erklärung für die Verknüpfung wollte Spotify gegenüber DWDL.de nicht abgeben. Man sei sich der Thematik allerdings bewusst und kündigte an, die Verbindung aufzulösen. Am Mittwoch, 29. Mai, wird das Lied nicht länger angezeigt, wenn man besagte Parolen eingibt.

Nazi-Gesänge in Pony Club auf Sylt: Ermittlungen gegen drei Menschen

Nach den fremdenfeindlichen Parolen im Pony Club auf Sylt ist nun klar: Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Männer und eine Frau. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Flensburg dem Abendblatt am Mittwoch.

Auch zu der Attacke gegen eine Frau in Kampen, die zuvor rassistisch beleidigt worden sein soll, gibt es Neuigkeiten. Der Sprecher der Flensburger Staatsanwaltschaft erklärte, dass inzwischen nicht mehr gegen Unbekannt ermittelt wird. Es gebe nun einen männlichen Tatverdächtigen.

Der Sylter Pony Club in Kampen stand in den vergangenen Tagen in den Schlagzeilen. Mehrere junge Menschen hatten sich bei einer dortigen Party gefilmt und rechtsextreme Parolen gesungen. © Timo Strohschnieder | Timo Strohschnieder

Rassistische Parolen zu „L’Amour toujours" auch in Hamburg

Auch in Hamburg sind bei der Polizei mehrere Fälle rechtsextremer Gesänge nach Vorbild des Sylter Videos angezeigt worden.

Einer davon soll sich direkt beim Schlagermove ereignet haben. Wie Polizei-Sprecherin Laura Wentzien bereits am Montag mitteilte, soll eine größere Gruppe auf St. Pauli zu „L’Amour toujours" ausländerfeindliche Parolen gerufen haben. Teile der Gruppe hätten sogar den „Hitlergruß“ gezeigt.

Doch das war nicht der einzige Fall, bei dem in Hamburg zu diesem Partylied rechtsextreme Parolen gerufen worden sein sollen, bestätigte Polizeisprecher Thilo Marxsen dem Abendblatt am Mittwoch.

Bei einer privaten Feier in Bramfeld sollen am Sonnabend sechs Beschuldigte im Alter zwischen 21 und 34 Jahren ein ähnliches Verhalten an den Tag gelegt haben.

Es soll am Wochenende ausländerfeindliche Rufe dieser Art an den U-Bahn-Stationen Kellinghusenstraße und Sternschanze gegeben haben.

Schon Anfang des Monats (8. Mai) sollen sich bei einer Feier in einem Eppendorfer Vereinsheim ähnliche Szenen abgespielt haben. Zuerst berichtete der NDR über diese Anzeigen.

Zudem berichtete das Abendblatt vor wenigen Tagen über „Ausländer raus“-Gesänge am Jungfernstieg. Am Sonnabend feierten Fans des türkischen Fußball-Erstligisten Galatasaray Istanbul an der Alster die Meisterschaft ihres Clubs. In diesem Rahmen soll eine Gruppe junger Männer zu „L’Amour toujours" die rassistischen Liedzeilen gerufen haben.

Schüler eines Elite-Internats singen Nazi-Parolen – das hat nun Konsequenzen

Bundesweit für Schlagzeilen hat auch ein Vorfall am Elite-Internat Louisenlund in Schleswig-Holstein gesorgt, der in dieses Muster passt. Schüler der Einrichtung sollen bei einer Feier eben jene Nazi-Parolen gesungen haben, die im Pony Club auf Sylt für einen landesweiten Aufschrei gesorgt haben. Der Vorfall wird nun Konsequenzen haben, und das nicht nur für die beteiligten Schüler.

Nazi-Gegröle in Nachtclub ist nicht der einzige Vorfall auf Sylt

Kurz nachdem das Video aus dem Pony Club auf Sylt viral gegangen war, wurden weitere Vorfälle bekannt, die sich am Pfingstwochenende ganz in der Nähe ereignet haben sollen. Laut Polizei wurde an Pfingstsonntag ebenfalls in Kampen eine 29 Jahre alte Frau auf der Straße zunächst fremdenfeindlich beleidigt und dann körperlich angegriffen.

Außerdem soll auch in einem anderen Sylter Nachtclub ein rechtsextremer Liedtext gesungen worden sein. Laut Polizei ebenfalls „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“. Ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Taten gibt, wird derzeit geprüft.