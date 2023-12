Sylt: Neues Makler-Duo will „Perlen“ für die Kunden finden

Sylt. Auf Sylt sind die goldenen Zeiten für Makler vorerst vorbei. Wie im gesamten Land ist es auch auf der Nordseeinsel schwieriger geworden, Immobilien zu verkaufen und die aufgerufenen Preise zu erzielen.

Aber ein Insulaner und ein Hamburger trotzen dieser Krise – und haben jetzt ein Makler- und Beratungsunternehmen auf Sylt gegründet. Dieses heißt Andresen & von Järten Immobilien. Die beiden Geschäftsführer sind Christian Andresen und Christian von Järten.

Sylt: Makler von der Insel und aus Hamburg machen gemeinsame Sache

„Wir wollen die einzigartige Achse zwischen Hamburg und Sylt weiter ausbauen und die Synergien nutzen. Ich habe die Expertise und das Netzwerk in der Hansestadt. Christian Andresen ist tief auf der Insel verwurzelt und hat dort beste Kontakte“, erklärt Christian von Järten beim Abendblatt-Gespräch. Ziel sei es, die Kompetenz der beiden zu bündeln.

Der 39-jährige von Järten ist seit rund 20 Jahren in der Branche tätig. Vor 13 Jahren machte er sich selbstständig. Spezialisiert ist er auf Wohnimmobilien im gehobenen Preissegment. Sein Firmensitz ist an der Alten Rabenstraße im Hamburger Stadtteil Rotherbaum. Vor seinem Sprung in die Selbstständigkeit war von Järten unter anderen als Büroleiter für den Makler Sotheby‘s International Realty in der Hansestadt tätig.

Christian von Järten (l.) und Christian Andresen haben ein gemeinsames Maklerunternehmen auf Sylt gegründet.

Foto: Roland Magunia / Funke Foto Services

Und sein Geschäftspartner ist ein waschechter Insulaner, der nur mal kurz für das Abitur auf dem Festland in Niebüll war. Christian Andresen ist in Alt-Westerland aufgewachsen und wohnt auch heute noch dort. „Ich habe mich auf Sylt immer wohlgefühlt – und könnte mir neben Hamburg auch keinen anderen Ort zum Leben vorstellen“, sagt Andresen.

Sylt – erste Immobilie, die Andresen verkaufte: Wohnung in Morsum

Vor zwölf Jahren hat der heute 31-Jährige mit seiner Ausbildung begonnen und acht Jahre bei Peter Peters Immobilien in Wenningstedt gearbeitet. Später war er auch Gesellschafter des Unternehmens.

Wieso hat sich der Sylter für diese Branche entschieden? „Meine Mutter hatte eine kleine Appartmentvermietung. Darum hatte ich schon immer Berührungspunkte mit dem Thema Immobilien“, so Andresen. „Ich habe aber auch im Fernsehen Formate verfolgt, in denen über die Arbeit von Maklern berichtet wurde.“

Und Andresen kann sich noch gut an die erste Immobilie erinnern, die er auf der Insel vermarktet hat. „Das war während meiner Ausbildung. Da habe ich eine Erdgeschosswohnung in Morsum verkauft. Ich durfte die Mandantin von Anfang an bis zum Abschluss begleiten.“

Sylt: Wettbewerb unter den Maklern auf der Insel ist groß

Auch von Järten hat seine ersten Verkaufserfolge nicht vergessen. „Das waren Mietwohnungen in typischen Rotklinkerbauten in Hamburg-Barmbek, die zu Eigentumswohnungen umgewandelt wurden“, sagt er. „Da habe ich einige Objekte verkauft. Anschließend konnte ich im In- und Ausland meine Expertise ausbauen.“

Aber zurück auf die Insel. Den beiden ist klar, dass der Wettbewerb auf Sylt groß ist und die Branche vor Herausforderungen steht. „Die Zeit für die Vermarktung der Immobilien hat sich verlängert und die Nachfrage ist etwas zurückgegangen. Aber wir wollen die Kunden mit einem Rundumservice für uns gewinnen“, sagt Andresen. „Also nicht nur eine Immobilie verkaufen, sondern unsere Mandanten auch bei Bedarf mit Handwerkern, Finanzierern oder anderen Dienstleistern zusammenbringen.“

Von Järten ergänzt: „Die potenziellen Käufer müssen noch intensiver und ganzheitlicher betreut werden – zum Beispiel auch, wenn es darum geht, die Immobilie zu finanzieren.“

Makler auf Sylt – „wollen für unsere Kunden Perlen finden“

Wichtig ist dem Branchenexperten auch: „Die Immobilien müssen reell bewertet werden. Es bringt in diesen Zeiten nichts, wenn man überzogene Preise aufruft.“

Das Unternehmen Andresen & von Järten Immobilien ist erst vor Kurzem gegründet worden. Deshalb ist noch einiges zu tun. „Wir arbeiten aktuell am Internetauftritt und sondieren die Objekte, die wir dann zu unserem offiziellen Start am 1. Januar in unser Portfolio aufnehmen wollen“, kündigt von Järten an.

Das Makler-Duo setzt auf außergewöhnliche Immobilien. „Natürlich wollen wir für unsere Kunden sogenannte Perlen finden“, sagt Andresen. „Das heißt zum Beispiel Häuser und Wohnungen mit Blick auf die Nordsee oder mit einer besonderen Architektur.“ Er betont aber auch: „Wir decken alles ab. Nicht nur das Premiumsegment, sondern auch die Eigentumswohnung als Anlage in Westerland. Bei uns ist jeder willkommen, der ein Objekt verkaufen oder erwerben möchte.“

Sylt: Makler suchen nach Fläche für eigenen Immobilienshop

Die beiden wollen nichts überstürzen, aber im kommenden Jahr soll auch ein eigener Immobilienshop eröffnet werden. „Wir suchen noch nach einer passenden Fläche auf der Insel. Aber da wird sich etwas finden, wir haben es ja nicht eilig“, sagt Andresen.

Bislang war Christian von Järten als Urlauber auf der Insel, die er als „Kraftquelle zum Auftanken“ bezeichnet. Aber nun wird der Hamburger auch geschäftlich häufig dort sein. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass er sich demnächst eine Wohnung auf Sylt zulegt.