Sylt: Strandkörbe kommen unter den Hammer – so können sie eins der Kultobjekte ergattern

In List auf Sylt werden am kommenden Sonnabend gebrauchte Strandkörbe versteigert.

List auf Sylt. Ein Stück Urlaubsfreude zum Mit-nach-Hause-Nehmen: Das kann für manchen eine schöne Muschel, ein wenig Sand vom Lieblingsstrand oder eine regionale Leckerei sein. Wer am kommenden Wochenende in List auf Sylt zugreift, um ein Mitbringsel zu ergattern, braucht allerdings ein wenig mehr als einen Koffer, um es einzupacken.

Mehr zum Thema

Am Sonnabend, 14. Oktober 2023, steht in List auf Sylt nämlich wieder die jährliche Strandkorbversteigerung auf dem Programm. Die Kurverwaltung lädt dazu ins Erlebniszentrum Naturgewalten am Lister Hafen. Die Akkreditierung beginnt um 13.30 Uhr, die Versteigerung selbst um 14.30 Uhr. Wer mitbieten will, benötigt einen Personalausweis. Auch bei der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording kommen am Sonnabend ausrangierte Strandkörbe unter den Hammer.

Sylt: Echte Strandkörbe aus List zu versteigern

Wer sich in List vorher sein blau-weiß-gestreiftes Lieblingsstück angucken will, hat dazu am Hafen Gelegenheit. Die Strandkörbe wurden geprüft und laut Kurverwaltung „aufgehübscht“. Die Interessentinnen und Interessenten können vorher auch Probe sitzen.

Das Einstiegsgebot liegt bei 90 Euro. Informationen und Bilder der Strandkörbe gibt es auf der Homepage www.list-sylt.de.