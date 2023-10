Sylt: Walter‘s Hof überraschend zu – Costner und Gottschalk liebten das Promi-Hotel

US-Schauspieler Kevin Costner (r.) war bei Detlef Tappe zu Gast im Walter‘s Hof in Kampen auf Sylt.

Seit dem Wochenende ist das Hotel Walter´s Hof in Kampen geschlossen

Woher die finanziellen Schwierigkeiten der Sylter Institution kommen, ist unklar

Stars wie Kevin Costner, Roman Polański oder Thomas Gottschalk wohnten dort

Sylt / Kampen. Auf der Homepage ist die Welt noch in Ordnung. „Wann ist Sylt am schönsten? Natürlich im Sommer, wenn Beach- und Nightlife bruchlos ineinander übergehen. Und im Herbst, wenn sich der Rhythmus der Insel verlangsamt“, schreibt Detlef Tappe vom Hotel Walter’s Hof in Kampen. Der Inselort gilt als einer der teuersten auf dem Immobilienmarkt.

Man kann auf Buchungsportalen auch immer noch sehr hochpreisige Zimmer und Suiten im Walter‘s Hof reservieren. Doch an der Kurhausstraße 23 in Kampen ist es derzeit ganz still. Denn seit dem Wochenende ist das zweitgrößte Hotel der Sylter Gemeinde geschlossen – es wurde vorläufige Insolvenz gegen den Betreiber Residenc Vermietungsgesellschaft mbH angeordnet.

Das Hotel Walter’s Hof in Kampen steckt in finanziellen Schwierigkeiten.

Foto: AURORA SYLT / Georg Supanz

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Hamburger Rechtsanwalt Hans-Peter Rechel bestellt. Der gebürtige Sylter ist selbst in Kampen aufgewachsen, hat seine Kanzlei aber in der Hansestadt.

Sylt: Vorläufige Insolvenz – Promi-Hotel geschlossen

Walter’s Hof, das unweit des ebenfalls sehr bekannten Hotels Rungholt liegt, war bei vielen nationalen und internationalen Prominenten sehr beliebt. Der US-Schauspieler Kevin Costner, Filmregisseur Roman Polański, Ex-Bundestrainer Joachim Löw, aber auch Showmaster Thomas Gottschalk gehörten zu den Gästen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Detlef Tappe mit H. P. Baxxter vor dem Walter‘s Hof in Kampen.

Foto: AURORA SYLT / Georg Supanz

Das Haus ist kein Hotel im klassischen Sinn. „Es besteht aus 30 Wohneinheiten, und die Appartements und Hotelsuiten gehören unterschiedlichen Eigentümern, es ist also wie eine Wohnungseigentümergesellschaft“, sagte Rechel dem Abendblatt. „Und die Vermietung hat die Residenc, also die Insolvenzschuldnerin, übernommen.“ Herr Tappe sei Geschäftsführer der Residenc. Für die Vermietung habe das Unternehmen Provision bekommen, erklärt Rechel das Geschäftsmodell. Woher die finanziellen Schwierigkeiten kommen, ist unklar.

Das Restaurant hat Detlef Tappe in Eigenregie geführt

Das stilvolle Restaurant Tappe‘s, das von Tappe betrieben wurde, ist ebenfalls geschlossen. Detlef Tappe, der nach Abendblatt-Informationen gesundheitliche Probleme hat, hat sich zurückgezogen und steht für Auskünfte nicht zur Verfügung. Den Walter‘s Hof gibt es bereits seit mehreren Jahrzehnten. Wie es weitergeht, ist unklar. Voraussichtlich in der kommenden Woche soll geklärt sein, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, so Rechel.

Mehr zum Thema

Steffi Böhm, die Bürgermeisterin der Gemeinde Kampen, hält sich mit einer Stellungnahme zurück: „Es steht mir nicht zu, dazu etwas zu sagen.“