Sylt: Klimaaktivisten blockieren Privatjets am Flughafen

Klimaaktivisten in Pinguin-Kostümen ("coole Vögel fliegen nicht") am Sylter Flughafen.

Sylt. Mehrere Klimaaktivisten in Pinguinkostümen haben am Freitagmorgen versucht, den Flughafen auf Sylt zu blockieren. Dabei seien einige von ihnen auf das Gelände des Flughafens gelangt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Flensburg. Insgesamt handele es sich um 15 Menschen – wie viele von ihnen auf dem Gelände waren, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Flughafenmitarbeiter waren schnell an Ort und Stelle und konnten mehrere Aktivisten daran hindern, über einen Zaun auf das Flughafengelände zu klettern, wie ein dpa-Fotograf sagte. Sie hätten es aber noch geschafft, Plakate und Schilder hochzuhalten. Darauf stand unter anderem „Flugzeuge zu Altmetall.“ Auch Passanten versuchten am Morgen, die Aktivisten festzuhalten und der Polizei zu übergeben.

Sylt: Klimaschützer wollen Privatjets an Abflug hindern

Ursprünglich wollten die Klimaschützer den Eingang zum Privatflugterminal besetzen und mit Fahrrädern über die Rollbahn fahren, hieß es weiter. Die Strecke Hamburg-Sylt gilt als eine der meistbeflogenen Privatjet-Strecken Deutschlands.

++BREAKING NEWS: Flughafen auf #Sylt blockiert++

Eine Gruppe #Pinguine ist auf Fahrrädern, Inlinern und Einrad auf das Flughafengelände auf Sylt eingedrungen und kommentiert: "Die Flugzeuge stehen, dafür ist ganz schön Bewegung auf den Rädern."#AmBodenBleiben #StayGroundet pic.twitter.com/b25QHQHFVw — Am Boden bleiben (@ambodenbleiben) August 25, 2023

Die Gruppe „Am Boden bleiben“ wollte mit der Aktion „ein Zeichen gegen die extreme Ungerechtigkeit von Privatjets und Flugverkehr“ setzen, wie eine Sprecherin gegenüber dem Hamburger Abendblatt mitteilte. "Fliegen und vor allem privates Fliegen ist die Spitze der Ungerechtigkeit", sagte sie. Es sei absurd, wie viele Emissionen im Jahr durch das Fliegen und speziell das Fliegen in Privatjets entstehen.

Sylt ist diesen Sommer nicht das erste Mal Ziel von Klimaaktivisten

Es ist nicht das erste Mal in diesem Sommer, dass Sylt zum Ziel von Klimaaktivisten geworden ist. Bereits im Juni hatten Mitglieder der „Letzten Generation“ mit diversen Sprüh-Aktionen die Insel unsicher gemacht. Auch ein Privatjet am Flughafen war dabei das Ziel der selbsternannten Klimaschützer geworden.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als Pinguine verkleidet, versuchten Mitglieder der Gruppe „Am Boden bleiben" den Sylter Flughafen zu blockieren.

Foto: Georg Supanz

Die Mitglieder der Gruppe „Am Boden bleiben“ befürworteten diese Aktion zwar, aber dennoch sehe man die „Letzte Generation“ kritisch. "Ihnen fehlt die Kritik am Kapitalismus, der die Hauptursache für dieses Problem ist. Die meisten Flüge kommen aus oder gehen in die nördliche, reiche Hemisphäre.“

Bei „Am Boden bleiben“ handelt es sich um den deutschen Teil eines weltweit agierenden Netzwerks von Gruppen, die mit verschiedenen Protestformen gegen das Fliegen und die Nutzung von Flugzeugen agieren.

Die erste medial-wirksame Aktion hatte "Am Boden bleiben" 2020 zur Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER. Auch damals protestieren die Mitglieder als Pinguine verkleidet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sylt