Sylt: Urlauber (76) stirbt bei zweitem tödlichen Badeunfall in diesem Jahr

Der Strand von Westerland auf Sylt: Am Mittwoch ist hier ein Urlauber in der Nordsee ertrunken. Es war bereits der zweite tödliche Badeunfall in diesem Jahr.

Sylt/Westerland. Es ist bereits der zweite tödliche Badeunfall auf Sylt in diesem Jahr: Am Mittwochnachmittag ist ein 76 Jahre alter Mann in den Fluten der Nordsee ertrunken, wie eine Polizeisprecherin dem Abendblatt am Donnerstag bestätigte.

Der Urlauber war am Strand von Westerland auf Höhe der Nordseeklinik leblos im Wasser treibend entdeckt worden. Rettungskräfte holten ihn aus den Fluten, doch eine Reanimation am Strand hatte keinen Erfolg mehr. Die Polizei war gegen 17.04 Uhr alarmiert worden.

Sylt: Zweiter tödlicher Badeunfall in diesem Jahr

Bereits Anfang Juli war ein 85-jähriger Urlauber bei seinem morgendlichen Bad in der Nordsee vor Wenningstedt auf Sylt ertrunken. Er soll in eine gefährliche Unterströmung geraten sein. Auch hier blieben alle Rettungsversuche erfolglos.

Ob die gefährliche Strömung auch im Fall des 76-Jährigen eine Rolle gespielt hat, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht bestätigen. Die Todesursache werde noch ermittelt.

Sylt: Vor zwei Jahren starb ein Rettungsschwimmer in der Nordsee

Das jüngste Badeunglück weckt auch Erinnerungen an den tragischen Tod eines Rettungsschwimmers. Er starb, als er versuchte eine badende Frau vor dem Ertrinken zu retten. Der Unfall ereignete sich am 19. August 2021, fast genau vor zwei Jahren.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.