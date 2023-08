Sylt: Autorin schreibt Buch über Insel – mit ganz besonderem Helden

Sina Beerwald genießt eine Auszeit am Weststrand in Westerland auf Sylt und lässt den Blick über die Nordsee schweifen. Erst kürzlich erschien ihr neues Buch.

Sylt. Vor 15 Jahren reiste Sina Beerwald mit zwei Koffern nach Sylt. Die Stuttgarterin kam, um zu bleiben. Über den Grund für den Umzug auf die Nordseeinsel spricht die erfolgreiche Autorin offen im Abendblatt-Gespräch.

„Ich hatte damals meinen Beruf als wissenschaftliche Bibliothekarin und habe zudem angefangen zu schreiben. Als mein zweites Buch fertig war, da war ich selber auch fertig. Mein Hausarzt hat mich dann aus dem Verkehr gezogen, und mir war klar, dass ich etwas ändern muss“, sagt Beerwald.

Sylt-Autorin Sina Beerwald veröffentliche bereits 17 Bücher

Zunächst wollte die 45-Jährige ihre Leidenschaft aufgeben und sich nur noch ihrem Hauptjob widmen. Doch schließlich „bin ich sozusagen in die kalte Nordsee gesprungen und auf meine Herzensinsel gezogen. Ich habe schon als Kind dort meine Ferien verbracht und hatte den Wunsch, irgendwann möchte ich mal auf Sylt leben.“

Aber eigentlich sollte dieser Plan erst im Rentenalter umgesetzt werden. Doch dann machte Beerwald Nägel mit Köpfen, zog schon deutlich früher ins Urlaubsparadies – und wurde zur Vollzeit-Schriftstellerin. Mit Erfolg. Inzwischen hat die Wahlinsulanerin 19 Bücher veröffentlicht. Zahlreiche ihrer Werke spielen in ihrer neuen Heimat.

Die erfolgreiche Autorin schreibt auch mal im Strandkorb

Da gibt es zum Beispiel die Trilogie „Die Strandvilla“, „Das Dünencafé“ und „Das Inselmädchen“ – drei Romane mit historischem Bezug. Aber Beerwald hat auch schon Sylt-Erlebnisführer veröffentlicht.

Auch der durchaus humorvolle Krimi „Möwenalarm“, der mit dem Samiel Award ausgezeichnet wurde, stammt aus ihrer Feder. „Wenn ich mit meinem Hund Camper spazieren gehe, dann kommen mir in der vertrauten Natur viele Einfälle für die Entwicklung meiner Geschichten.“

Und manchmal kann man Beerwald auch tatsächlich im Strandkorb antreffen und dabei erleben, wie sie an einem Manuskript arbeitet. Aber das eigentliche Buch entsteht am Schreibtisch in ihrem Domizil in Hörnum. Ein Ritual begleitet sie bei ihrer kreativen Tätigkeit: „Viel Kaffee trinken.“

Neues Buch „Pfotenglück“ handelt von einer Dackelliebe auf Sylt

Bis zu zwölf Stunden am Tag sitzt Beerwald dann am Laptop und schreibt Seite um Seite. Zwei Wochen vor der Abgabe eines Manuskripts ist die Autorin für die Außenwelt nur noch bedingt ansprechbar. „Aber das kennen die Menschen aus meinem Umwelt schon. Und ich muss mir auch immer wieder zwischendurch selber Pausen verordnen.“

Vor Kurzem ist wieder ein Buch von ihr erschienen. Der Titel: „Pfotenglück – Dackel Max sucht seine große Liebe“. Das sei ein lustiger Sylt-Roman, gut geeignet für den Urlaub.

Worum es geht: „Auf der Uwe-Dünne in Kampen (Anm. d. Red. die höchste natürliche Erhebung auf Sylt) erschnüffelt Max seine Jugendliebe Goldie, eine Golden Retriever-Hündin, die auch gerade auf Sylt im Urlaub ist. Und natürlich möchte Max unbedingt Goldie finden. Wenn sich ein Dackel etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist das Chaos nicht weit“, sagt die Schriftstellerin, die mit einem Dackel aufgewachsen ist.

Sina Beerwald: „Es werden keine Tränen fließen“

In ihrem neuen Buch nimmt sie die Leser mit an verschiedene Orte auf der Insel. Das Ende möchte Beerwald aber noch nicht verraten. Nur so viel: „Es werden keine Tränen fließen.“ Übrigens kommt auch ihr Hund Camper, ein weißer Chebo, in „Pfotenglück“ vor. Der ist nämlich der beste Freund von Max.

Aktuell arbeitet die Autorin schon an ihrem nächsten Buch. Das hat diesmal keinen Inselbezug. Es wird ein historischer Roman.

Schriftstellerin Sina Beerwald liebt die ruhigen Orte auf Sylt

Sylt hat viele Facetten. Doch Sina Beerwald zieht es nicht zum Feiern auf die schicke Whiskymeile in Kampen oder in die trubelige Fußgängerzone von Westerland. Die ehemalige Schwäbin mag es lieber einsam. „Ich bin immer gerne da, wo es ruhig ist. Deshalb genieße ich es am Wattenmeer in Braderup – und in Keitum spazieren zu gehen.“

Der Lebensmittelpunkt der Schriftstellerin ist jedoch Hörnum, der südlichste Punkt der Insel. „Ich fühle mich dort wohl. Es ist immer noch ein eher beschaulicher Ort.“ Auch ihr privates Glück hat Beerwald auf Sylt gefunden. Seit acht Jahren ist sie mit dem Insulaner Knud liiert. Ihr 13 Jahre alter Sohn ist auf der Insel geboren.

Getreu dem Sprichwort „Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“ verbringt Beerwald ihre freie Zeit: „Ich brauche auch im Urlaub immer Wasser um mich herum. Allerdings muss ich nicht immer weit wegfahren, ich bin auch gerne mal auf Föhr.“ Die Insel liege zwar Luftlinie nur rund acht Kilometer entfernt, sei aber „eine völlig andere Welt“ – über die Beermann ebenfalls einen Reiseführer geschrieben hat.

Sylt: Sina Beerwald lädt zu zwei Lesungen auf der Insel ein

Wer Sina Beerwald live erleben möchte, hat dazu am 17. August um 19.30 Uhr in der Sylt Bibliothek an der Stephanstraße 6b in Westerland die Möglichkeit. Dort steht eine „Pfotenglück“-Lesung auf dem Programm.

Und am 27. September können die Gäste die Schriftstellerin gemeinsam mit den Bestseller-Autorinnen Gisa Pauly und Gabriella Engelmann als Sylt-Trio ab 19.30 Uhr im Kursaal³ an der Strandstraße 25 in Wenningstedt-Braderup treffen. Eintrittskarten sind jeweils im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.