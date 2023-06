Sylt: Schwimmunterricht in Luxushotels – Academy kommt auch nach Hamburg

Auch in Hamburg können externe Gäste in drei exklusiven Hotels Privatstunden nehmen. Wie das funktioniert – und was es kostet.

Die Sylter Swim Academy beschäftigt selbstständige Schwimmtrainer, die Einzelunterricht in Luxushotels auf Sylt an der Nordsee und in Hamburg anbieten.

Sylt/Hamburg. Schwimmunterricht in Luxushotels statt in öffentlichen Schwimmbädern – das scheint vor allem bei Sylt-Urlaubern gut anzukommen. Denn dort bieten zehn Hotels, darunter das Severin*s Resort & Spa und der Benen-Diken-Hof, externen Gäste die Möglichkeit, Einzelschwimmunterricht zu buchen – für sich selbst oder für ihre Kinder.

Auch in Hamburg kann Schwimmunterricht in drei exklusiven Hotels genommen werden – unter anderem im The Fontenay an der Alster.

Sylt: Privater Schwimmunterricht in Luxushotels – große Nachfrage

Die Sylter Swim Academy GmbH bietet Hotelgästen und Gästen von außerhalb diesen besonderen Schwimmunterricht an. Dabei werde in ruhiger Atmosphäre und mit voller Konzentration auf den individuellen Schwimmstand eingegangen, um jeder Altersstufe gerecht zu werden und die Kinder entsprechend zu trainieren. Auf Sylt ist die Nachfrage vor allem jetzt in den Sommermonaten besonders groß.

„Bundesweit stehen wir vor der Herausforderung, dass viele Kinder nicht schwimmen lernen oder es nicht schnell genug erlernen können“, sagt Lena Mylin, Geschäftsführerin der Sylter Swim Academy. „Wartelisten, begrenzte Schwimmkurse und Bäderschließungen haben dies in den vergangenen Jahren verschärft.“

Schwimmunterricht in Luxushotels – „saubere Technik von Anfang an“

Laut einer Forsa-Umfrage (Januar 2023) können demnach rund 20 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen. Zudem seien aktuell sechs von zehn Grundschulkindern (58 Prozent) keine sicheren Schwimmer – in Hamburg etwa können Kinder besonders in ärmeren Stadtteilen häufig nicht schwimmen.

Schöner schwimmen lernen im Außenpool des The Fontenay in Hamburg an der Alster – das ist auch für externe Gäste mit der Sylter Swim Academy möglich. Kosten: 59 Euro für eine halbe Stunde Einzelunterricht.

Die gebürtige Sylterin Lena Mylin hat die Sylter Swim Academy vor zwei Jahren gegründet. „Unser Qualitätsmerkmal ist die saubere Technik von Anfang an – die Grundlage für das sichere Schwimmen. Wir begleiten unsere Familien beim Schwimmenlernen, sind im regelmäßigen Austausch und feiern zusammen die schnellen und großartigen Lernerfolge“, sagt sie.

Hamburg: Drei Luxushotels kooperieren mit Sylter Swim Academy

Auf Sylt hat Lena Mylin Kooperationen mit folgenden Hotels: Severin*s Resort & Spa, A-Rosa Resort, Benen-Diken-Hof, Aarnhoog Sylt, Hotel Strand am Königshafen, Hotel Stadt Hamburg, Alte Strandvogtei, Wyn. Strandhotel Sylt, Strandhörn Hotel und Fährhaus Sylt.

In Hamburg arbeitet die Sylter Swim Academy mit den noblen Hotels The Fontenay, The Westin Hamburg und dem Grand Elysée Hamburg zusammen.

Im Pool des Severin*s Resort & Spa in Keitum auf Sylt können auch externe Gäste privaten Schwimmunterricht buchen.

Sylt: Im Sommer ist Nachfrage nach Schwimmunterricht in Hotels hoch

Allerdings müssen sich die Hamburger noch ein wenig gedulden. Denn: „Derzeit ist die Nachfrage durch die Sommersaison auf Sylt so extrem stark, dass wir den Fokus in den kommenden zwei Monaten auf Sylt legen. Ab September geht es dann verstärkt wieder in Hamburg los mit dem Schwimmunterrichtsangebot“, so Mylin.

Sylt: Halbe Stunde privater Schwimmunterricht kostet 59 Euro

Die Kosten für den privaten Schwimmunterricht liegen bei 59 Euro für eine halbe Stunde. Und so funktioniert das Schwimmgeschäft: Die Sylter Swim Academy ist eine digitale Vermittlungsplattform, die durch die Kooperation mit Hotels und selbstständigen Schwimmtrainern Gästen den Einzelschwimmunterricht ermöglicht.

Die Plattform verknüpft dabei die verfügbaren Zeiten der Schwimmtrainer mit den Anfragen von Hotelgästen oder Privatpersonen.