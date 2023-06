Sylt: Marode Schließfächer in Westerland verärgern Reisende

Sylt-Urlauber werden ihr Gepäck am Bahnhof nicht los, weil beide Anlagen in einem sehr schlechten Zustand sind. Das sagt die Bahn.

Westerland. Reisende, die auf dem Bahnhof in Westerland auf Sylt ihr Gepäck deponieren möchten, haben in diesen Tagen schlechte Karten. Diese Erfahrung hat Abendblatt-Leser Stefan P. gemacht, als er seinen schweren Rucksack nach einem Urlaub auf Sylt den Tag über noch in einem Schließfach deponieren wollte.

„Es gibt zwei Anlagen, eine bei den Gleisen und eine andere am Ausgang in Richtung Busbahnhof. Einige in den untereren Reihen sind völlig verrostet, auf denen stand auch, dass sie defekt sind“, sagt der Hamburger. Aber er habe kein einziges freies und funktionierendes Schließfach gefunden, obwohl augenscheinlich fast alle leer waren.

Sylt: Marode Schließfächer in Westerland – Wetter sei schuld

Nach Angaben einer Bahnsprecherin gibt es in Westerland insgesamt 150 Schließfächer – 60 kleine und 90 große. Nach ihrem derzeitigem Kenntnisstand seien zurzeit 18 inaktiv.

Stefan P. hat andere Erfahrungen gemacht: „Wenn ein Schließfach besetzt ist, leuchtet ein kleines rotes Lämpchen. Ein grünes Lämpchen leuchtete aber bei ganz wenigen. Aber auch da, wo ein Schlüssel steckte, funktionierte es nicht.“ Er habe seinen Rucksack reingestellt, Geld reingeworfen, aber der Schlüssel habe sich nicht bewegen lassen. Und das sei bei allen vermeintlich freien Fächer so gewesen.

Im Reisezentrum im Bahnhof habe man ihm gesagt, das raue Wetter sei schuld am schlechten Zustand der Schließfächer. Und man habe aktuell niemanden da, um sie zu reparieren.

Sylt: Gepäckaufbewahrung im Bahnhof Westerland gibt es nicht

Nach Angaben der Bahnsprecherin gibt es am Bahnhof keine andere Möglichkeit, sein Gepäck einzulagern. Eine Gepäckaufbewahrung, wie es früher üblich war, ist nicht vorhanden. Durchschnittlich nutzen täglich etwa 7500 Fahrgäste den Bahnhof, es gebe aber auch Spitzentage, an denen es deutlich mehr seien.

Schon auf den ersten Blick ist erkennbar, dass die Schließfächer am Bahnhof in Westerland in keinem guten Zustand sind.

Foto: Privat

Aber immerhin sind der Bahn die Missstände bekannt: „Es ist geplant, die Anlage zu erneuern – eine Zeitschiene gibt es aber noch nicht. Wir bitten alle Reisenden um Verständnis für die Beeinträchtigungen“, so die Sprecherin.

Bahnhof Westerland auf Sylt: Wie Reisende sich behelfen müssen

Offenbar ist die Situation am Bahnhof in Westerland besonders prekär: „Ich bin relativ häufig unterwegs“, sagt Stefan P, „aber Westerland war der erste Bahnhof, an dem ich mein Gepäck nicht losgeworden bin.“ Wie ihm sei es in Westerland etlichen anderen Passagieren ergangen.

Ihm blieb an seinem letzten Urlaubstag nichts anderes übrig, als seinen schweren Rucksack den ganzen Tag mit sich herumzuschleppen. „Ich bin dann mit dem Bus nach List gefahren und habe dort bei Gosch am Hafen noch ein Fischbrötchen gegessen.“