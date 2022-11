Sylt Warum die bunten Punkte auf der Straße in Westerland bleiben

Westerland. Die dicken bunten Punkte auf mehreren stark frequenierten Straßenquerungen mitten in Westerland haben schon für einigen Wirbel gesorgt. Vor gut einem Jahr hatte die Gemeinde Sylt in der Inselhauptstadt einen Verkehrsversuch gestartet, bei dem sich Autos, Fahrräder und Fußgänger sowie Busse die Straße in sogenannten Bewegungszonen gleichberechtigt teilen – ganz ohne Ampeln und Zebrastreifen. Für Autofahrer gilt: Tempo 20.

Sylt: Mario Barth ätzte für die Punkte in Westerland

Nicht alle fanden die Idee gut. Auch bundesweit schlug das Entschleunigungsprojekt Wellen, als Entertainer Mario Barth in seiner TV-Sendung „Mario Barth deckt auf“ Kosten in Höhe von 11.500 Euro als Steuerverschwendung kritisierte. Die Sylter Politik hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Am Mittwochabend beschloss der Umwelt- und Verkehrsausschuss der Inselgemeinde, dass die drei Begegnungszonen dauerhaft bleiben sollen.

„Es war ein klares Votum“, sagte der Ausschussvorsitzende Roland Klockenhoff (Bündnis 90/Grüne) nach der Sitzung. Eine Evaluation durch ein Ingenieurbüro sei positiv ausgefallen. „Die Fußgänger stellen danach die größte Gruppe der Verkehrsteilnehmer an den drei Straßenquerungen. Dadurch, dass die Ampeln wegfallen, hat sich für sie der Verkehrsfluss deutlich verbessert“, erklärte Klockenhoff, dessen Fraktion für die Beibehaltung gestimmt hatte.

Farbe löste sich schnell auf

Die Begegnungszonen sind an folgenden Kreuzungen eingerichtet: Andreas-Dirks-Straße/Friedrichstraße/Marienstraße, Maybachstraße Einmündung Strandstraße, Maybachstraße Einmündung Friedrichstraße/Wilhelmstraße. Zusätzlich zu den dicken Punkten weisen Schilder auf die Sonderbereiche hin. Kurz nach dem Beginn des Verkehrsversuchs hatte sich allerdings die Farbe bei vielen Markierungen aufgelöst. Beim zuständigen Bauamt auf Sylt hieß es damals: „Bei geeigneter Witterung werden noch Nacharbeiten durchgeführt, da während der Ausführung Regen einsetzte und die Farbe deshalb nicht überall optimal haften konnte.“ Auch jetzt sind einige der Punkte deutlicher blasser.

Sylt: Neues Straßenplaster für 175.000 Euro

Die aktuelle Entscheidung der Politiker für die Fortbestand der Begegnungszonen kostet allerdings auch weiteres Geld. Der Kreis Nordfriesland fordert, dass an einer der Begegnungszonen das Straßenplaster erneuert wird, um die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Nach ersten Schätzungen kostet das 175.000 Euro. Im Gegenzug fallen den Angaben zufolge Kosten für Erneuerung von Ampeln und Pollern in Höhe von etwa 100.000 Euro sowie jährliche Wartungskosten von 5000 Euro weg.

Während die ungewöhnliche Maßnahme, die Verkehrsprobleme in Westerland jetzt langfristig lösen soll, war ein Modellversuch in Flensburg nicht verlängert worden. Als nächstes beschäftigt sich jetzt der Finanzausschuss der Inselgemeinde mit dem Thema.