Sylt: Der Circus Mignon kommt 2023 wieder nach Wenningstedt

Wenningstedt. Die Vorfreude war riesig: Nach zwei harten Corona-Jahren wollte der Circus Mignon in diesem Sommer endlich wieder seine Zelte auf Sylt aufschlagen. Das Kulturprojekt mit Sitz in Hamburg und Sylt ist seit vielen Jahren Stammgast auf der Insel, bringt Kinder und Jugendliche in die Manege. Doch es kam anders: Wegen eines ungeahnten Problems musste der Zirkus die Pläne kurzfristig canceln. Doch nun die gute Nachricht: 2023 soll es in Wenningstedt wieder den Inselzirkus geben. Das geben der Zirkus und die Gemeinde Wenningstedt auf ihren Internetseiten bekannt.

Sylt: Circus Mignon - Pläne für 2022 kurzfristig abgesagt

„Wir freuen uns natürlich sehr auf 2023“, sagt Ursula Steinbach vom Circus Mignon auf Abendblatt-Nachfrage. Schweren Herzens musste das Mitmachprojekt auf Sylt abgesagt werden – nachdem die Pläne eigentlich schon standen. Denn obwohl sich die Lage entspannt habe, machte eines dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung: „In diesem Jahr sind wegen strengeren Standards und neuen windbehördlichen Auflagen einige Anpassungen unserer Zelte nötig gewesen“, so der Circus Mignon.

Daher sollte es eine kleineren Inselzirkus geben und gleichzeitig an einer langfristigen Lösung gearbeitet werden. Doch daraus wurde nichts, wie der Zirkus auf seiner Internetseite bekannt gab: „Auch für die abgespeckte Version sind wir von den Produktionszeiten unseres Herstellers abhängig.“ Sehr kurzfristig sei man darüber informiert worden dass die benötigten Planen für die Zelte nicht rechtzeitig verarbeitet und ausgeliefert werden können. „Uns trifft das Schicksal so vieler materialintensiver Projekte – das Material hängt auf Weltmeeren fest.“

Circus Mignon gastiert vom 1. Juli bis zum 23. August in Wenningstedt

Also aus der Traum vom Inselzirkus 2022. Doch davon ließ sich die Crew nicht entmutigen. Der Inselzirkus für das nächste Jahr steht schon in den Startlöchern. „Modern wird er, wind- und wetterfest und angepasst an alle neuen Bestimmungen, die so wichtig sind für die Insel“, so der Zirkus.

Vom 1. Juli bis zum 23. August 2023 wird der Circus Mignon im Kampener Weg in Wenningstedt gastieren. Jeweils von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr trainieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine eigene Artistiknummer, die bei einem großen Fest am Ende der Woche ihren Familien präsentieren. Mitmachen können Kinder und Jugendliche zwischen drei und 16 Jahren. Außerdem gibt es einen Schnupperkurs, ein Abendprogramm, ein Familienrestaurant und einen Abenteuerspielplatz. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten des Inselzirkus und der Gemeinde Wenningstedt.

Doch bei aller Vorfreude: Einfach sind die aktuellen Zeiten auch für den Circus Mignon nicht. „Die coronabedingten Ausfälle waren definitiv bedauerlich und hart, aber um den Blick zunächst auf das Positive der Umstände zu richten, haben wir die Zeit gut für Projekte genutzt, die nicht so stark von der Pandemie getroffen waren“, so Ursula Steinbach.

Aktuelle Probleme treffen auch den Circus Mignon hart

Trotz allem: „Natürlich sind viele von ihnen darauf angelegt, dass sich Menschen begegnen. Insofern hatten wir schon mit großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Wir wissen es ja alle: Was mit Veranstaltungen zusammen hing, war als erstes verboten und als letztes wieder erlaubt“, so Steichbach. Die Pandemie ist aber nicht das einzige, das dem Projekt die Arbeit erschwert hat: „Dieser Tage kommen die enormen Preissteigerungen bei Materialien und Dienstleistungen hinzu“, sagt die Sprecherin. Das erschwere und verhindere viele Projekte.

Umso größer ist die Freude über alle Projekte, die derzeit realisiert werden können. Neben dem geplanten Inselzirkus auf Sylt wird es zur Weihnachtszeit in Hamburg den Weihnachtszirkus „Winterspektakel“ geben. Der hatte kurz vor Corona 2019 Premiere. „Die Resonanz war großartig und dass auch dieses Projekt zwei Jahre nicht stattfinden konnten, hat uns wirklich getroffen. Insofern sind wir ganz enthusiastisch, dass wir mit dem Winterspektakel nach dieser Zwei-Jahres-Lücke einen Versuch starten können, ob unser Publikum wiederkommt“, so Ursula Steinbach.