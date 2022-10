Westerland. Gute Nachrichten für Sylt-Urlauber: Ab Dezember fahren mehr Züge nach Westerland. Die Deutsche Bahn hat ihren neuen Fahrplan für 2023 vorgestellt. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass der Zugverkehr zwischen dem Ruhrgebiet und Nordfriesland ausgebaut wird.

Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 11. Dezember. Fahrkarten dafür können ab Mittwoch, 12. Oktober, erworben werden. Die Änderung sieht vor, dass künftig mehr Direktverbindungen aus Nordrhein-Westfalen an die Nordsee fahren. Ab Köln fährt künftig statt nur in der Saison das ganze Jahr hindurch täglich die frühe Intercity-Direktverbindung von und nach Nordfriesland bis Westerland auf Sylt. Der Zug hält auch in Osnabrück, Bremen und Hamburg.

Abfahrt in Köln ist täglich um 5.09 Uhr, Ankunft in Westerland um 12.35 Uhr

Abfahrt in Köln ist um 5.09 Uhr, in Osnabrück um 7.23 Uhr, in Bremen um 8.17 Uhr und in Hamburg um 9.17 Uhr, Ankunft in Westerland um 12.35 Uhr. Diese Strecke fährt der ICE auch zurück: Um 13.26 Uhr geht es in Westerland los. Ankunft in Hamburg ist um 16.45 Uhr, in Bremen um 17.46 Uhr und in Osnabrück um 18.41 Uhr.

Die andere bereits tägliche Verbindung von Köln nach Westerland mit Ankunft in Westerland um 16.34 Uhr wird dafür ab Dezember nicht mehr in Osnabrück und Bremen halten. In der Richtung von Westerland aus 9.26 Uhr (Halt in Hamburg 12.45 Uhr und in Bremen 13.46 Uhr) entfällt nur der Halt in Osnabrück.

Deutsche Bahn möchte die Weichen auf Wachstum stellen

Die Deutsche Bahn ändert ihren Fahrplan zweimal jährlich: im Juni und im Dezember. Meist gibt es nur wenige Änderungen. Doch in diesem Fall möchte die Bahn die Weichen auf Wachstum stellen. DB-Personenfernverkehrschef Michael Peterson sagt dazu: „Mit dem neuen Fahrplan gehen wir den nächsten Schritt auf dem Weg zum Deutschlandtakt. Von den Investitionen in Infrastruktur und Fahrzeuge profitieren unsere Fahrgäste unmittelbar. So wächst 2023 unsere Zugflotte jeden Monat um drei neue ICE. Das ist ein Rekord.“ Viele Neuerungen bei der Bahn sind aber auch mit Unannehmlichkeiten für Reisende verbunden: So ist der Zugverkehr im November nach Sylt wegen Bauarbeiten eingeschränkt.