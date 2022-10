Sylt: Große Strandkorbversteigerung in List am Wochenende

List. Strandkorbfans aufgepasst: Am Sonnabend, 8. Oktober, findet in List auf Sylt zum Saisonende wieder die allseits beliebte Strandkorbversteigerung statt. Ab 14.30 Uhr lädt die Kurverwaltung List in das Erlebniszentrum Naturgewalten (Hafenstraße 37) am Lister Hafen ein.

Denn im Oktober beziehen die meisten Sylter Strandkörbe ihr Winterquartier in den Strandkorbhallen der Insel. Ausgemusterte Strandkörbe können bei Liebhabern im Zuge der Versteigerung ein neues Zuhause finden.

Sylt: Einstiegsgebot für einen Strandkorb liegt bei 90 Euro

Bevor es um 14.30 Uhr mit der Versteigerung los geht, können Interessierte sich zwischen 13.30 und 14.15 Uhr akkreditieren. Dafür wird der Personalausweis benötigt. Das Einstiegsgebot liegt bei 90 Euro. Der Strandkorb muss nach Beendigung der Auktion beim Auktionator per Karte oder bar bezahlt werden.

Im Schnitt gingen die Körbe in den vergangenen Jahren für rund 160 Euro über den Gebotstisch. Die zu versteigernden Strandkörbe konnten gut eine Woche im Lister Hafen begutachtet und probegesessen werden.