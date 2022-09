Sylt: Oberverwaltungsgericht weist Beschwerde der Punks zurück

Westerland. Das Wochenende konnten die Bewohnerinnen und Bewohner des Protestcamps auf Sylt noch bei schönstem Wetter genießen. Doch nun scheint ihre Zeit auf dem Rathausplatz endgültig abzulaufen. Der 4. Senat des Oberverwaltungsgerichts, den Vorsitz hatte Christine Nordmann, wies am Montag die am Freitag eingegangene Beschwerde der Punks zurück. Den Anwalt hatte die Partei „Die Linke" gestellt. Jörg Otto, der Organisator des Protestcamps, ist Vorstandsmitglied der Linken in Hamburg (Bezirk Mitte).

Punk und Politiker Jörg Otto sitzt vor dem Protestcamp am Rathaus in Westerland. Vor ihm sind die Forderungen der Demonstranten aufgestellt.

Foto: Henrik Jacobs

In der vergangenen Woche hatte das Verwaltungsgericht in Schleswig die Auflösung des Protestcamps für rechtmäßig erklärt und damit die eine entsprechende Entscheidung des Kreises Nordfriesland bestätigt. Nikolas Häckel, der Bürgermeister der Gemeine Sylt, drückt nun aufs Tempo.

Protestcamp auf Sylt: Gericht weist Beschwerde der Punks zurück

„Mein Vollstreckungshilfeersuchen liegt der Polizei seit dem 2.9.22 vor", schrieb er auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Er kündigte an, nach der Zurückweisung der Beschwerde dieses Ersuchen schriftlich zu bestärken. „Die Polizei wird mein Amtshilfeersuchen zur Räumung des Rathausparks umsetzen, sobald es rechtlich zulässig und personell machbar ist. Ich setze auf die Zurückweisung der Beschwerde, damit dieses Vorführen der Demokratie endlich ein Ende hat."