Sylt: John Butler, der bunte Hund der Insel, ist vieles, aber sicher kein Diener

Westerland. Ob Klaus–John Weber, den alle nur als "John Butler" kennen, durch Westerland, Kampen, List oder Hörnum spaziert: Gegrüßt wird er von allen Seiten. Selbstverständlich winkt er zurück, auch unbekannterweise. "Charmant und freundlich zu sein kostet nichts" ist sein Credo. Und das hat den bunten Hund von Sylt ziemlich weit gebracht.

John Butler ist ein "Halbprominenter", sagt er scherzend. "Aber ich schätze, mich erkennen mehr Leute als Dr. Michael Otto." Der 78-Jährige mit dem großväterlich-freundlichen Lächeln ist nämlich der Vertraute der Reichen auf der Insel. John Butler bringt ihnen Frühstück und Aufmerksamkeit entgegen, hilft ihnen aus dem Auto ebenso wie in schweren Lebenslagen.

Sylt: John Butler kam von Böhmen über Amsterdam auf die Insel

Sylts bunter Hund wurde 1944 als Klaus–John Weber in Böhmen geboren. Später zog er mit seiner Mutter in deren ursprüngliche Heimat, nach Berlin. Von hier aus hat er sich "vom Winde des Herrgotts treiben lassen", wie der gläubige Christ gerne sagt.

Er lernte in Amsterdam unter Surinamesen und Rundi das von ihm so geliebte "internationale Flair" kennen, machte eine kaufmännische Lehre, studierte Wirtschaft und für ein Trimester Schauspiel, jobbte als Koch für die Prostituierten eines Bordells – und irgendwann verschlug es ihn auf den Rat von Freunden hin nach Sylt. Per Anhalter ist John Butler das erste Mal auf die Insel gereist "wie der Junker vom Gutshof im langen Ledermantel", erinnert er sich lachend.

John Butler wurde zum wichtigen Mann für wichtige Männer

John wusste schon immer, wie er Menschen zusammenbringt. Das war der Grundstein seiner Karriere auf Sylt. Als junger Hotelangestellter auf der Insel bekam er Wind davon, dass es Gast Karl Geuther morgens nach den aktuellen Börsenberichten durstete. Musste der Bremer Unternehmer doch – beispielsweise zum Golfspiel mit Axel Springer – informiert sein!

John Butler jedenfalls kannte nicht nur Hafen.Magnat Geuther, sondern auch den damaligen Vertriebschef der Zeitung "Welt" aus seinem Arbeitsumfeld. Ein Deal mit diesem verhalf ihm dazu, täglich und bereits am frühen Morgen einen Packen Zeitungen über den Hindenburgdamm geliefert zu bekommen. Damit war John Butler ein wichtiger Mann für wichtige Männer geworden.

Ein Butler, der kein Butler ist – ein Dienstleister schon eher

Bald kam die Frage: "Können Sie zur Zeitung nicht auch noch Brötchen mitbringen?", und Johns bis heute legendärer Frühstücksservice war geboren. 50 Pfennig bekam er damals für seine Dienstleistung, ist täglich auf seinem Fahrrad bis nach List gestrampelt.

Damit hat alles begonnen. So lernte John sie kennen – die Highsociety der Süder- und Westerheide zwischen Kampen und List. Lords, Gräfinnen, Barone. Einer der Adligen bot ihm sogar einen recht hohen Posten in seinem Schloss in Belgien an, John Butler lehnte ab. "Dann wäre ich ja ein Domestik gewesen", also ein reiner Diener und absolut unterwürfig, sagt er. "Aber ich weigere mich, den Schuh der Macht zu küssen. Die Erde küsste schon den meinen" – sein liebstes Zitat, von Wolfdietrich Schnurre.

Den Beinamen "Butler" habe ihm schließlich sein Bowlerhut vielmehr als seine Arbeit eingebracht, meint er. Seine erste der markanten Kopfbedeckungen erwarb er bei einem Pferdebedarfhändler. Im Laufe seines Lebens hat er nun einige besessen.

Ein echter Butler – ein Lakai – ist John also nicht. Nur was dann? "Ein Dienstleister, ein Dienstleister mit Leib und Seele", sagt er. "Dienen aus Stärke ist mein Motto. Nur wer stark ist, kann ein guter Dienstleister sein."

John Butler, diskret und zuverlässig

Das ist John Butlers Geheimrezept – die Liebe zur Dienstleistung, die er bereits in jüngsten Jahren entdeckt hat. Schließlich habe er in der Nachkriegszeit schnell verstanden: "Wenn ich meinem Nächsten helfe, hilft der mir auch mal", sagt er. "Die" Reichen, die es laut John sowieso nicht gibt, fahren jedenfalls auf ihn ab. "Sie sehen: Der will nicht unser Geld, der will uns", sagt John.

Das sei richtig. Er betrachte viele seiner Kunden mittlerweile als Freunde. Deshalb betreut er einige der vermögensschwersten Familien Deutschlands auch bereits in dritter Generation. Da herrscht absolutes Vertrauen. John plaudert nicht.

Er kann sich diskret-distanziert oder Handkuss-herzlich geben. Immer gerade so, wie die Kunden es wünschen. Das liest John ihnen von den Lippen ab, sagt er: "Ich habe eine Nase dafür, mit Menschen umzugehen. Das ist mir in die Wiege gelegt worden."

Gar als Seelsorger bietet er sich an, wie auf seinem Werbeprospekt vermerkt. "Ich mache Spaziergänge mit den Leuten. Da da hört dich nur der Sylter Wind, der Herrgott und der Butler", beschreibt er seine Dienste.

Bis vor wenigen Jahren lebte John Butler auf dem Campingplatz

Doch so sehr er sich für den Menschen interessiert, so wenig bedeutet ihm das liebe Geld, das auf den Konten seiner Kunden liegt. Bis vor wenigen Jahren hat John in den Sommermonaten sogar auf einem Campingplatz gelebt. Noch am Abend beim legendären Baumannschen Krebsessen in Kampen und nachts im Wohnwagen in Morsum - das macht ihm so schnell keiner nach.

Die große Kohle habe ihn einfach nie gereizt, gibt es doch gänzlich unbezahlbare Schätze, meint John: "An die Millionen, die die Leute haben, komme ich eh nie. Dafür habe ich etwas, das genau so wertvoll ist: Ausstrahlung und ein wenig Wissen um die Welt."

Sylt: John Butler nimmt kein Geld mehr für seine Dienste

Mittlerweile ist John Butler zwar verrentet. Seine Dienste bietet er aber nach wie vor an – kostenlos und aus reiner Liebe zur Dienstleistung. "Ich nehme kein Geld mehr", sagt er. "Ich habe jetzt zehn Jahre lang ohne Geld auf Sylt gelebt und ich habe gut gelebt."

Per Anhalter durch die Welt, ausschweifende Partys der Highsociety, sieben Kinder von sieben Frauen: Hat man nach solch einem bewegten Leben noch Pläne? "Wie immer: Ich lasse mich vom Winde des Herrgotts treiben. Wo eine Tür zugeht, gehen drei neue auf", sagt John Butler, der bloß nicht als Lebenskünstler bezeichnet werden möchte.