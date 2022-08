Der Moderator und Musiker aus Hamburg spielte in Rantum sein Album "Haltbar bis Ende" – und überraschte mit einer Premiere.

Konzert in Rantum

Konzert in Rantum Reinhold Beckmann auf Sylt: Spitzen gegen Scholz und Lindner

Westerland. Es ist schon ein paar Jahre her, dass Reinhold Beckmann auf Sylt nach einem Haus suchte. Auch wenn es keine feste Beziehung wurde zwischen dem Hamburger TV-Journalisten und der Nordseeinsel, ist seine Verbindung zu Sylt bis heute geblieben. Davon konnten sich am Donnerstagabend die Gäste im Meerkabinett in Rantum überzeugen.

Dort spielte Beckmann mit seiner Band und sang die Lieder seines bereits dritten Albums „Haltbar bis Ende“. „Wisst ihr eigentlich, wo wir hier sind? Im Madison Square Garden?“, fragt der 66-Jährige seine Bandmitglieder gleich zu Beginn. Von wegen New York. Sylt ist an diesem Abend der Ort ihrer Sehnsüchte. „Erst wenn du hier im Sylter Meerkabarett gespielt hast, kannst du sagen, du hast es geschafft“, sagt Beckmann.

Das gefällt den Gästen. Vor allem gefällt es den Gästen, als er sich an die „frisch Verliebten“ im Publikum wendet. Die Höchstzahl einer Zuhörerin: Frisch verliebt seit 56 Jahren. Das ist nicht zu toppen. Beckmann liebt diese Paare fürs Leben. „Wenn man gemeinsam schrullig wird, hat man es geschafft“, sagt er und singt nach einer ironisch gemeinten Überleitung seinen Song „Der Lack ist ab“.

Beckmann lästert über Lindner und spaßt über Scholz

Dass Beckmann nicht nur Moderator, Musiker und Schriftsteller, sondern vor allem ein exzellenter Geschichtenerzähler ist, zeigt er zwischen seinen Liedern. Dabei verteilt Beckmann auch die eine oder andere Spitze. Er witzelt über die „Erinnerungslücken“ von Bundeskanzler Olaf Scholz im Cum-Ex-Skandal und lästert über die Hochzeit von Christian Lindner.

Der Finanzminister (FDP) hatte im Sommer in der berühmten Kirche St. Severin in Keitum seine Partnerin Franca Lehfeldt geheiratet, obwohl beide nicht Mitglied in der Kirche sind – im Gegensatz zum römisch-katholischen Beckmann. „Die haben sich einfach die Kirche genommen. Das ärgert mich“, sagte der Sänger. „Aber lasst uns lieber Musik spielen.“ Nach einer weitere Spitze gegen CEO´s im Allgemeinen („das C steht wohl für criminal“) wurde es dann wieder musikalisch mit dem passenden Lied „Einsame Spitze“.

Beckmann verlor vier Onkel im Zweiten Weltkrieg

Im blauen Sylter Sommeranzug, weißen Hemd und weißen Sneakers führt Beckmann durch einen Abend, an dem es auch emotional wurde. Insbesondere in dem Moment, als Beckmann die Geschichte seiner Onkel erzählt, die dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer fielen. „Ich hatte vier Onkel, die ich nie kennengelernt habe. Und das soll ein Vogelschiss in der Geschichte gewesen sein?“

Beckmann wollte Alexander Gauland verklagen

Beckmann erzählt die Geschichte, wie er den AFD-Politiker Alexander Gauland 2018 wegen dieser Aussagen zusammen mit seiner Mutter verklagen wollte. Doch die Klage wurde nicht zugelassen. Die Staatsanwaltschaft schrieb ihnen, dass Gaulands Aussage unter die Meinungsfreiheit falle. Das macht Beckmann noch heute müde. „Lasst uns aufpassen. Lasst uns genau hingucken“, sagt er. Diese Achtsamkeit ist auch in seinen Songtexten verarbeitet.

Auf Sylt singt Beckmann einen eigenen Song zum ersten Mal

Beckmanns Lieder sind eine Mischung aus Jazz, Blues und Pop. „Man denkt an Stephan Sulke, Reinhard Mey, Paolo Conte oder Adriano Celentano“, schrieb die „FAZ“ über die Musik von Beckmann und Band. Die drei Musiker aus Altona spielen an diesem Abend aber nicht nur die Lieder ihres neuen Albums. Der Song „Tauben im Schlag“, eine Hommage an den US-amerikanischen Countrysänger John Prine, ist sogar eine Premiere.

Und natürlich darf auch das Lied über Beckmanns eigentlichen Sehnsuchtsort nicht fehlen: Bremen. Für die Sylter Gäste dichtete er kurzerhand eine Strophe über seine Heimatstadt an der Weser um. „Einmal mit dir nachts durch Rantum“ – es klingt wie eine kleine Liebeserklärung an die Nordseeinsel.