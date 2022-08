Sylt: Urlauber aufgepasst: Hier wird heute geblitzt

An der Straße Kampende auf Sylt wird am Montag geblitzt.

Westerland. Urlauber, die am Dienstagmorgen durch die Straße Kampende in Westerland auf Sylt gefahren sind, könnten eine unangenehme Überraschung erlebt haben. Zum Start der Schule wurde passenderweise an der Alten Schule geblitzt. Eine Tempo-30-Zone, in der die Polizei häufig Ärger hat mit Rasern.

Wie das Abendblatt erfuhr, soll die Radarkontrolle in dieser Straße auf Westerland nicht die die einzige Stelle bleiben, an der am Dienstag geblitzt wird. Die Deutsche Verkehrswacht und der ADAC haben zum Start der Schule nach den Sommerferien überall auf der Insel große Transparente aufgehängt mit dem Hinweis: "Tempo runter, bitte. Schulanfang."

Radarkontrollen sind auf Sylt eher selten

Am Montag waren die Sommerferien in Schleswig-Holstein nach sechs Wochen vorbei. Viele Touristen sind bei dem guten Wetter aber noch auf Sylt unterwegs. Normalerweise kommt es auf der Nordseeinsel nicht allzu oft zu großflächigen Radarkontrollen. Im Laufe des Dienstags sollte sich das aber noch ändern. Am Nachmittag ging es in südlicher Richtung auf der Insel weiter. Auf der Hauptstraße bei Rantum, der Hörnumer Straße, wurden die nächsten Schnellfahrer abgelichtet.