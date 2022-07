Sylt: Punks platzen ins Rathaus – und werden rausgeworfen

Westerland. Am Dienstagabend haben sich drei der derzeit auf Sylt campenden Punks in den Sitzungssaal des Rathauses Westerland gewagt. Grund dafür war der öffentliche Teil der Hauptausschusssitzung der Gemeindevertretung Sylt. Den Gesprächen beizuwohnen wurde ihnen letztlich verwehrt.

Just in einem der Momente, in denen die Gemeindevertreter am Dienstagabend angeregt über weitere potenzielle Maßnahmen gegen die Anwesenheit der Punks in Westerland diskutiert haben, öffnete sich die Tür des Sitzungssaals. Hindurch traten drei der besprochenen Personen, jeweils mit einer Flasche Bier in der Hand. Noch bevor sie ihr Anliegen ausführlicher hätten vortragen können, bat Frank Zahel als Vorsitzender des Hauptausschusses die drei, das Gebäude zu verlassen. Schließlich sei der Konsum von Alkohol während der Zusammenkunft unzulässig.

Sylt: Punks werden aus dem Rathaus geworfen

Auch von der Idee der Punks, dass diese ihr Bier vor der Tür abstellen und wieder hereinkommen, nach eigenen Angaben, um den Ausführungen der örtlichen Politiker ausschließlich zuzuhören, war der Vorsitzende nicht zu überzeugen. Es handele sich zwar um eine öffentliche Sitzung, die grundsätzlich für Interessierte zugänglich ist. Allerdings übe er als Bürgervorsteher auch das Hausrecht aus, könne Menschen also von der Veranstaltung ausschließen.

Größere Diskussionen mit den Punks konnten unterbunden werden. Eine der Personen versuchte noch zu versichern: "Wir sind absolut kompromissbereit." Ein kurzes, womöglich klärendes Gespräch mit Bürgermeister Nikolas Häckel im Flur vor dem Sitzungssaal machte den Eindruck, ohne weitere Zwischenfälle verlaufen zu sein.