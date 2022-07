Nun sind sie auch kirchlich getraut: Christian Lindner und Franca Lehfeldt verlassen die Kirche St. Severin in Keitum auf Sylt nach der Hochzeit in Richtung Sansibar.

Bundesfinanzminister Christian Lindner und Journalistin Franca Lehfeldt haben kirchlich geheiratet. Dazu ist viel Prominenz angereist.

Keitum. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt sind am Sonnabendnachmittag zu ihrer Trauung in der Kirche St. Severin auf Sylt eingetroffen. Die Braut kam gemeinsam mit ihrem Vater in einem Cabriolet an der Kirche in Keitum an, sie trug ein rückenfreies Kleid mit langer Schleppe und einer Schleife im Nacken und offenes Haar. Lindner trug einen dunkelblauen Anzug und eine silberfarbene Krawatte mit einer weißen Rose als Ansteckblume.

Kurz vor der Trauung versammelten sich vor der Kirche auch die prominenten Gäste: Bundeskanzler Olaf Scholz kam mit seiner Ehefrau, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD). CDU-Chef Friedrich Merz kam gemeinsam mit seiner Frau Charlotte. Auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) und Nordrhein-Westfalens ehemaliger Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) waren unter den Gästen. Sehen Sie hier die schönsten Bilder des Tages.

Foto: Axel Heimken / dpa

Blicken gemeinsam in die Zukunft: Strahlend verlassen Christian Lindner und Franca Lehfeldt die Kirche St. Severin nach ihrer Trauung und steigen in einen Porsche Targa.

Foto: Axel Heimken/dpa

Nina Ruge (r.), weitere Hochzeitsgäste und Sicherheitspersonal stehen nach der kirchlichen Trauung des Paares vor der Kirche.

Foto: Axel Heimken/dpa

Im Nordseewind verlassen Franca Lehfeldt und Christian Lindner nach ihrer Hochzeit die Kirche St. Severin in Keitum auf Sylt.

Foto: Axel Heimken/dpa

Nun sind sie auch kirchlich getraut: Die Hochzeitsgesellschaft um Christian Lindner und Franca Lehfeldt wird in zwei Oldtimerbussen zur Sansibar gefahren, wenig später wegen nur noch ein paar welke weiße Rosenblätter über den Kirchenvorplatz. Das Paar hat den Schaulustigen und Fotografen nicht einen Moment gegönnt, sondern fuhr ohne Fotostopp weg.

Foto: Axel Heimken/dpa

Ein geschmückter Porsche Targa steht während der kirchlichen Trauung des Paares vor der Kirche in Keitum.

Foto: Axel Heimken/dpa

Der Hund einer Hochzeitsgastes von Christian Lindner und Franca Lehfeldt interessiert sich nach der kirchlichen Trauung vor der Kirche St. Severin nicht sehr für das Brautpaar.

Foto: Axel Heimken / dpa

Die Braut ist da: Franca Lehfeldt erschien am Sonnabendnachmittag standesgemäß als letzte zu ihrer Trauung.

Foto: picture alliance/dpa | Axel Heimken

Braut Franca Lehfeldt kommt in einem offenen Porsche an der Kirche St. Severin an, in der Bundesfinanzminister Christian Lindner und sie heiraten wollen.

Foto: Axel Heimken / picture alliance/dpa

Gefahren ist der Vater der Politik-Journalistin.

Foto: Axel Heimken / dpa

Bräutigam Christian Lindner war rund eine halbe Stunde vor seiner Braut an der St.-Severin-Kirche in Keitum eingetroffen.

Foto: Axel Heimken / dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit seiner Frau Britta Ernst, daneben der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki mit seiner Frau Annette Marberth-Kubicki (r.).

Foto: Axel Heimken / dpa

Bundesjustizminister Marco Buschmann (r., FDP) und Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU, mit seiner Frau Charlotte) auf dem Weg in die Kirche.

Foto: Axel Heimken / dpa

Der ehemalige CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet gehört ebenfalls zu den Hochzeitsgästen.

Foto: Axel Heimken / dpa

Entlang der Straße, die zur St.-Severin-Kirche in Keitum führt, haben sich zahlreiche Schaulustige eingefunden.

Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Großaufgebot der Polizei ist rund um die St.-Severin-Kirche in Keitum im Einsatz. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist einer der Hochzeitsgäste, auch andere Größen der deutschen Politik sind dabei.

Foto: picture alliance/dpa/ Axel Heimken

Polizisten sperren die Kirche St. Severin in Keitum mit Gittern weiträumig ab.

Foto: picture alliance/dpa | Axel Heimken

Schon am Vormittag suchen Einsatzkräfte der Polizei mit Hunden das Gelände um die Kirche ab.

Foto: Axel Heimken/dpa

Reiste nicht mit dem 9-Euro-Ticket an: CDU-Chef Friedrich Merz und seine Frau Charlotte kamen in ihrem Privatflieger nach Sylt.

Foto: picture alliance/dpa | Axel Heimken

Christian Lindner und Franca Lehfeldt hatten bereits am Donnerstag standesamtlich geheiratet.