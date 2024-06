Hattstedtermarsch. Die Suffolk-Texel-Schafe sollten friedvoll grasen. Doch beim Kontrollgang stellte der Besitzer fest: Alle 87 Tiere waren verschwunden.

Unbekannte haben am Binnendeich Beltringharder Koog (Kreis Nordfriesland) 87 Schafe von einer Weide gestohlen. Der Besitzer der Tiere habe am vergangenen Freitagnachmittag bei seiner täglichen Kontrolle festgestellt, dass die Schafe nicht mehr auf dem Deich seien, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Da Gatter und Zäune intakt gewesen seien, werde von einem Diebstahl ausgegangen.

Bei den Schafen handelt es sich den Angaben zufolge um drei- bis vierjährige Suffolk-Texel-Schafe, die auf der rechten Körperseite mit blauen und grünen Nummern versehen sind. Die Polizei geht davon aus, dass für den zeitintensiven Transport mehrere Fahrzeuge verwendet worden sein müssen und sucht nun Zeugen.

Schafherde am Beltringharder Koog gestohlen – Viehdiebstahl auch in Hamburg

Erst Mitte April hatten Viehdiebe auch in Hamburg zugeschlagen. Kurz nach Mitternacht machten sie sich am Zaun einer Weide in Lohbrügge zu schaffen und zogen einen Pfeiler aus dem Boden. Anschließend schleppten sie ein Schaf und zwei Lämmer von der Weide und verstauten sie im Kofferraum ihres SUVs.

Die Tat beobachtete der 61-jährige Besitzer der Schafe per Überwachungskamera von seinem Wohnhaus aus. Er alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten nahmen einen 42-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau fest.

dpa/dah