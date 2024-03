Osterhever. Junge war zu Besuch auf dem Bauernhof seiner Großeltern. Bei der Suche an der Nordseeküste waren auch Drohnen im Einsatz.

Ein sechs Jahre alter Junge ist auf einem Bauernhof in Nordfriesland in einen Güllebehälter gefallen und ums Leben gekommen. Die Familie des Jungen hatte am Sonntag zunächst selbst nach dem Kind gesucht und dann die Beamten informiert, weil das Kind nicht zu finden war, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Gemeinsam mit den Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und dem Rettungsdienst sei mit einer großflächigen Suche begonnen worden, so die Polizei Flensburg.

Der Schwerpunkt der Suche lag auf dem Hof. Es wurden den Angaben zufolge aber auch die umliegenden Flächen, Deiche und Küstenbereiche der Nordsee unter anderem mithilfe eines Hubschraubers, mehrerer Drohnen und Wärmebildkameras abgesucht. Zudem wurde sofort die Güllegrube abgepumpt und von DLRG-Tauchern abgesucht.

Tragödie auf Bauernhof: Sechsjähriger war zu Besuch bei Großeltern in Nordfriesland

Etwa zwei Stunden nachdem die Einsatzkräfte alarmiert worden waren, sei das Kind tot in dem Behälter in der Gemeinde Osterhever gefunden worden. Die Ermittler gehen nach jetzigem Stand der Ermittlungen von einem Unglücksfall aus. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung war der Junge zu Besuch auf dem Bauernhof in Nordfriesland. Als sie ihn am Sonntagnachmittag vermissten, sollen sie auch die Polizei alarmiert haben. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

dah/dpa