Tarp. Wegen zweier Unfälle in Schleswig-Holstein ist die Autobahn Richtung Süden nur einstreifig befahrbar. Auch in Niedersachsen gab es Frost.

Die Autobahn 7 war am Montagmorgen wegen zweier Unfälle zwischen Tarp und Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) nur einstreifig in Richtung Süden befahrbar. Ein Pkw und ein Lkw seien am Montagmorgen unabhängig voneinander vermutlich aufgrund von Glätte verunglückt, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Glätte – Lkw landet auf der A7 im Graben

Der Lkw sei im Straßengraben gelandet und müsse nun geborgen werden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Es sei jedoch zunächst nicht absehbar, wann der Autobahnabschnitt wieder voll befahrbar sei.

Auch in Niedersachsen brachte der Montag Frost und vereinzelt Glätte und Windböe. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes soll es bis zum Vormittag streckenweise Nebel geben mit Sichtweiten unter 150 Metern.

dpa/lno/lni