Kiel. Der Gewinner aus dem Kreis Plön ist mit sechs Richtigen der erste Lottomillionär des Jahres in Schleswig-Holstein.

Erneut ist ein Lotto-Millionengewinn nach Schleswig-Holstein gegangen. Beim Lotto 6aus49 gewann ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Plön am Samstag mit sechs Richtigen ohne Superzahl 1,183 Millionen Euro, wie Lotto Schleswig-Holstein am Montag mitteilte. Er ist damit im laufenden Jahr Schleswig-Holsteins erster Lotto-Millionär.

Lotto: 2023 gab es fünf neue Lotto-Millionäre im Norden

Ein zweiter Gewinn in dieser Höhe ging nach Niedersachsen. Der Jackpot (sechs Richtige plus Superzahl) wurde am Wochenende nicht geknackt. Damit steht er nach Angaben von Lotto Schleswig-Holstein bei der Ziehung am Mittwoch bei rund elf Millionen Euro. Auch ein Gewinn in Höhe von 100.000 Euro bei der Ziehung der Gewinnzahl der Super6 entfiel auf einen Tippschein aus Schleswig-Holstein.

Im vergangenen Jahr hatten Glücksspielende in Schleswig-Holstein über alle Spiel- und Wettarten insgesamt 254,7 Millionen Euro gewonnen. Es gab fünf neue Lotto-Millionäre im Land. Ein Spieler erzielte am 23. Juni 2023 mit 120 Millionen Euro bei der Lotterie Eurojackpot den höchsten Gewinn, den Lotto Schleswig-Holstein den Angaben zufolge jemals auszahlte.

dpa