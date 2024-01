Kopenhagen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident wollte die dänische Regierungschefin treffen. Stattdessen erkrankte er in Kopenhagen.

Auf den Termin hatte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident länger warten müssen – und dann das: Wenige Stunden vor dem am Mittwoch auf 13.15 Uhr terminierten Besuch bei der dänischen Ministerpräsidentin Mete Frederiksen ist Daniel Günther in Dänemark an einem Magen-Darm-Virus erkrankt. Statt des Treffens im Staatsministerium hieß es für Günther: Erholung im Hotel.