Schleswig-Holstein: Zoll beschlagnahmt knapp 21 Millionen Zigaretten in Lübeck

Gabriele Oder, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Kiel und Robert Dütsch, Leiter des Hauptzollamtes Kiel, präsentierten am Mittwoch in Kiel den Zigarettenfund.

Kiel/Lübeck. Das Hauptzollamt Kiel hat bei zwei Einsätzen im vergangenen Jahr in Lübeck knapp 21 Millionen Zigaretten sichergestellt. Die Funde von jeweils 10,4 Millionen Zigaretten wurden am 29. November 2023 und am 5. Dezember 2023 am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde gemacht, wie das Hauptzollamt Kiel am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mitteilte.

Bei der ersten Beschlagnahmung im November vergangenen Jahres erklärte der kontrollierte 36 Jahre alte Lastwagenfahrer, weder Zigaretten noch Waffen oder Betäubungsmittel geladen zu haben. Laut Frachtbrief transportierte der Mann Eiscreme von Lettland nach Belgien, wie es vom Zoll weiter hieß.

Zoll Kiel: Zöllner fanden mehr als zehn Millionen Zigaretten in Container

Im zweiten Fall überprüften die Zöllnerinnen und Zöllner im Hafengelände des Skandinavienkais unbegleitete Trailer. Dabei stießen sie bei einem Container, der Lebensmittel von Deutschland nach Polen transportieren sollte, auf Unstimmigkeiten in den Frachtpapieren. Hier wurden vom Hauptzollamt stattdessen Zigaretten verschiedener belarussischer und deutscher Marken gefunden. Bei beiden Funden sei ein Verfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung eingeleitet worden.

„Der verhinderte Steuerschaden beider Aufgriffe beläuft sich auf rund 3,6 Millionen Euro“, so der Leiter des Hauptzollamtes Kiel, Robert Dütsch. In den vergangenen Jahren sei in Schleswig-Holstein die Zahl der Beschlagnahmungen durch den Zoll gestiegen. Eine Bilanz über die Kontrollen und Funde im Jahr 2023 soll es erst im März oder April geben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schleswig-Holstein