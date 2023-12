Heide (Holstein): Hamburger verletzt jungen Mann im Streit tödlich

Vor einem Lokal in Heide kam es am Sonnabend zu einer blutigen Auseinandersetzung. Einer der Kontrahenten verstarb im Krankenhaus.

Heide (Holstein)/Hamburg. Ein junger Mann hat am Sonnabend in Heide (Holstein) infolge eines Streits sein Leben verloren. Wie die Polizei in Itzehoe am Sonntag mitteilte, sei es vor einem Lokal auf der Kneipenstraße Schuhmacherort gegen 19.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30 Jahre alten Hamburger und einem 21-Jährigen gekommen.

Dabei fügten beide einander schwere Verletzungen zu – auf welche Weise genau, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt geben. Nach Abendblatt-Informationen wurden aber offenbar keine Schusswaffen eingesetzt.

Der 21-Jährige, dessen Herkunft noch unklar ist, musste vor Ort reanimiert werden. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er aber seinen Oberkörperverletzungen erlag.

Der 30-Jährige, der am Kopf verletzt wurde, kam ebenfalls ins Krankenhaus und wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.