Nordsee und Ostsee: Die Fantastischen Vier geben Strandkonzerte

Die legendären Deutschrapper sind im Sommer an der Ostsee und an der Nordsee zu erleben. Die Termine und wo es Karten gibt.

Hamburg. 362-mal werden wir noch wach, ehe Die Fantastischen Vier am 11. Dezember 2024 in die Barclays Arena zurückkehren – zweieinhalb Jahre nach ihrem gefeierten Jubiläumskonzert in Hamburg. Doch ganz so lange müssen sich die norddeutschen Fans der süddeutschen Rapper nicht gedulden: Bereits im kommenden Frühjahr und Sommer spielen die Fanta4 Strandkonzerte an Nordsee und Ostsee.

Der Auftritt in Grömitz bildet den Höhepunkt und Abschluss des fünftägigen Festivals „Sonne, Strand & Sterne“ in der ersten Juliwoche. Von Mittwoch bis Freitag sind neben der Seebrücke zunächst vielfältige Tagesprogramme sowie kostenlose Livekonzerte von Joris (3. Juli), Leony (4. Juli) und Alex Christensen (5. Juli) zu erleben.

Nordsee und Ostsee: Die Fantastischen Vier geben Konzerte unter anderem in Grömitz

Am Sonnabend (6. Juli, 18.30 Uhr) ist in Grömitz dann eine Schlagerparty geplant. Auf der Bühne geben sich Maite Kelly, Anna-Maria Zimmermann, Bernhard Brink, Nino de Angelo, Olaf Henning und Mia Weber das Mikrofon in die Hand. Tickets hierfür kosten 39,90 Euro.

Am Sonntag (7. Juli, 20 Uhr) zieht schließlich „deutsches Popniveau“ an der Kurpromenade ein – so das Motto des Konzerts der Fantastischen Vier. Die Tickets kosten 69,90 Euro und sind vom 15. Dezember an bei Myticket, bei Eventim sowie in der Touristeninformation am Seebrückenvorplatz von Grömitz erhältlich.

Lesen Sie auch

Schon jetzt sind auf den Portalen Karten für das Konzert der Fantastischen Vier an der Nordsee zu haben. Am Sonnabend, 25. Mai (20 Uhr), tritt das Stuttgarter Quartett beim 6. Büsum Open Air im Rahmen der Konzertreihe „Legends at the Sea“ auf. Der Eintritt kostet auch hier: 69,90 Euro.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Vorabend (24. Mai, 19 Uhr) geht es auf der Watt-Tribüne mit Rock-Ikone Suzi Quatro, Manfred Mann‘s Earth Band sowie Johnny Logan auf eine musikalische Zeitreise in die 70er- und 80er-Jahre. Tickets hierfür kosten 39,90 Euro.