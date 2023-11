Polizei muss mehrere Autos in der Nacht zu Donnerstag in Sicherheit bringen. Hafen wurde vor fünf Wochen überflutet.

Autos abgeschleppt Hafenkante in Flensburg bricht ab – wegen Sturmflut?

Flensburg. Im Hafen in Flensburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Hafenkante abgebrochen. Mehrere Fahrzeuge mussten deswegen vom Parkplatz Schiffbrücke abgeschleppt werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Laut Augenzeugen brach die Kaikante auf einer Länge von rund 100 Metern ab und sackte stellenweise einen halben Meter tief ein. Der Bereich gilt nun als akut einsturzgefährdet, es wurde eine weitreichende Absperrung aufgestellt.

Hafenkante in Flensburg bricht plötzlich ab – wegen Sturmflut?

Zur Ursache und dem genauen Schaden konnte die Polizei am zunächst keine Angaben machen. Es ist aber möglich, dass die plötzliche Instabilität mit der der schweren Sturmflut vor fünf Wochen in Zusammenhang steht, die den Hafen von Flensburg über viele Stunden unter Wasser gesetzt hatte.

