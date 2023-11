Mysteriös: 2,5 Millionen Kronen am Straßenrand gefunden

Das Geld lag in einer Papiertüte. Zwei Männer geraten ins Visier der Bundespolizei. Was eine Verkehrskontrolle damit zu tun hat.

Handewitt. Bei einer Kontrolle hat die Bundespolizei mehrere Millionen schwedische Kronen in einer Papiertüte gefunden. Die Beamten hatten in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) zwei 23 und 24 Jahre alte Männer in einem schwedischen Fahrzeug überprüft, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Kontrolle selbst sei am Samstag ereignislos verlaufen, jedoch habe eine am Straßenrand abgestellte Papiertüte den Verdacht der Polizisten erregt.

Die beiden Männer gaben laut Polizei an, nichts mit der Tüte zu tun zu haben und fuhren weiter. Polizei- und Zollbeamte durchsuchten dann die Tüte. Das Ergebnis: drei eingeschweißte Pakete mit insgesamt 2,5 Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet knapp 220.000 Euro).

Polizei Schleswig-Holstein: Zusammenhang mit Geldwäsche

Die beiden Männer zeigten derweil an der nächsten Polizeidienststelle den Verlust von mehreren Millionen Kronen an. Als die Beamten sie darauf hinwiesen, dass sie bei der Kontrolle erklärt hätten, dass ihnen die Tüte nicht gehöre, verließen sie kommentarlos die Station, wie ein Sprecher mitteilte. Die Polizei habe die Banknoten daraufhin sichergestellt und prüfe, ob es sich in dem Zusammenhang um Geldwäsche handle.

