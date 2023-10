Auto kracht in Schleswig-Holstein in Einfamilienhaus – Bewohner verletzt

Süderbrarup. Ein Auto hat in Schleswig-Holstein die Wand eines Einfamilienhauses durchbrochen. Dabei ist ein 85 Jahre alter Hausbewohner durch umherfliegende Trümmerteile verletzt worden. Der Bewohner sowie die drei Insassen des Audi A4 wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Das Auto, in dem drei junge Männer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren saßen, kam aus bislang ungeklärter Ursache am Sonnabendabend in Dollrottfeld, einem Ortsteil der Gemeinde Süderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg, von der Bundesstraße 201 ab und prallte anschließend in einem Kurvenbereich in das Einfamilienhaus, wie es hieß.

Audi kracht in Schleswig-Holstein in Einfamilienhaus – akute Einsturzgefahr

Erst im Hausinneren kam das Fahrzeug zum Stehen. Der angrenzende Carport sowie ein Verteilerkasten wurden bei dem Unfall ebenfalls beschädigt.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar und gilt als akut einsturzgefährdet, wie es hieß. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.

