St. Peter-Ording: Liebhaber verraten zwölf interessante Insider-Tipps für den Urlaubsort

Nicolle und Frank Hofmann vor einem der bekannten Pfahlbauten in St. Peter-Ording an der Nordsee. Die Hamburger haben den Text zu dem Bildband „Weite, Wind und Wellen“ verfasst.

St. Peter-Ording/Hamburg. Auf der einen Seite das Leben in einer klassischen Altbauwohnung in Hamburg-Ottensen, auf der anderen Seite die Ferienwohnung hinterm Deich in St. Peter-Ording: unendliche Weite statt Enge der Großstadt, Meeresrauschen statt Verkehrslärm.

Das eine ist nicht besser als das andere, sagen Nicolle und Frank Hofmann. Über die Halbinsel Eiderstedt,das bei Touristen so beliebte St. Peter-Ording und die Umgebung an der Nordsee haben die beiden Autoren jetzt einen informativen Bildband verfasst.

St. Peter-Ording: Von Hamburg hinaus in die Weiten der Nordsee

Familie Hofmann lebt das, was sich wohl viele wünschen, aber nicht leisten können, da Ferienimmobilien in St. Peter-Ording inzwischen fast unbezahlbar sind: Ein Zuhause am Meer und eines in Hamburg. Für das Paar musste es die Nordsee sein, denn: „Die Ostsee war für mich immer nur ein Teich, kein Meer“, sagt Frank Hofmann. 40 Tage im Jahr verbringen sie nun auf Eiderstedt.

Als das Paar 2006 das erste Mal den weiten Sandstrand besuchte, war Frank Hofmann sofort angefixt. „Diese Weite am Strand, das ist ein ungeheurer Luxus. Wir kommen aus einer Millionengroßstadt und sind von hier aus schnell in der Weite. Dann stehst du da am Strand und schaust hinaus, das ist sehr beruhigend.“

Dieses Foto aus dem Bildband „Weite, Wind und Wellen“ zeigt die aufgewühlte, wilde Nordsee vor St. Peter-Ording.

Foto: Oliver Franke

Und diese besondere Landschaft, die viele Hamburger so schätzen, ist in dem Bildband „Weite, Wind und Wellen“ auf 126 Fotos dargestellt. Die Texte kommen von Nicolle Hofmann und ihrem Mann.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Paar hat darüber hinaus eine besondere, sehr emotionale Verbindung zur Halbinsel Eiderstedt: Die Hofmanns haben erst in Hamburgs Hauptkirche St. Nikolai und dann 2008 auf dem Westerhever Leuchtturm, dem majestätischen Wahrzeichen des Nordens, standesamtlich geheiratet. Tochter Philine ist dort getauft. „157 Stufen geht es in die Höhe“, schreiben sie. „Die Luft ist frisch dort oben und die Aussicht schwindelerregend schön.“

Das Paar hat mit Bildband eine Liebeserklärung an St. Peter-Ording verfasst

Das Buch und das, was die Hofmanns über St. Peter-Ording beim Treffen in der Ottenser Altbauwohnung erzählen, gleicht einer Liebeserklärung. „Der Himmel, die Erde, die Luft und das Meer – Eiderstedt ist ein spiritueller Ort, man kommt den Elementen an der Nordsee so nah“, sagt Frank Hofmann, der nicht nur Autor, sondern auch Theologe ist.

Und so bekommen die 18 Kirchen auf der Halbinsel ebenfalls ihren Platz im Buch. „Egal, wo man auf Eiderstedt steht, immer kann man einen Kirchturm sehen“, sagt Frank Hofmann. Der 61-Jährige hofft, dass die Kirchen erhalten bleiben.

In Ottensen sind die Hofmanns eng mit der Christianskirche verbunden, sind aktiv in der Gemeinde. Wo es sich besser leben lässt, können sie nicht sagen. „In Ottensen kennen wir so viele Menschen. Wenn man aus der Tür tritt, trifft man immer jemanden, den man kennt“, sagt Nicolle Hofmann. Es sei wie auf einem Dorf. Ein maritimes Dorf. „Denn in sechs Minuten bist du zu Fuß an der Elbe“, so die 51-Jährige. Und am Horizont der Elbe ist ja dann auch irgendwo die Nordsee.

St. Peter-Ording: Herz der Hamburger schlägt höher am Meer, in diesem kleinen Paradies

Immer wenn die Familie Hamburg verlässt und durch die Landschaft Dithmarschens fährt, vorbei an unzähligen Kohlfeldern und Windkraftanlagen, über das Eidersperrwerk Richtung Nordwesten, kommen sie in einer ganz anderen Welt an. „Dann schlägt mein Herz höher“, sagt Frank Hofmann. Es ist eine eigene Welt, ein kleines Paradies.

Die Dünen in St. Peter-Ording an der Nordsee sind streng geschützt. In „Weite, Wind und Wellen“ verraten die Autoren aber einen legalen Spazierweg durch diesen Bereich.

Foto: Oliver Franke

Ein Paradies, das auch gefährlich werden kann. Wie damals, als die Hofmanns draußen im Watt waren Richtung Tümlauer Koog und vom Nebel überrascht wurden. „Wir gingen bei Sonnenschein und blauem Himmel los, und plötzlich zog Seenebel auf, wir waren völlig orientierungslos.“

Mehr zum Thema

Es war einer ihrer ersten Urlaube auf Eiderstedt. Handys gab es, aber kein Funknetz am Strand, schreiben sie dazu im Buch. „Bange Minuten irrten wir so umher, bis wir schemenhaft andere Spaziergänger erkannten und den rettenden Dünensaum.“ Sie fanden den Weg also wieder zurück, aber an den Schrecken von damals erinnern sich beide noch gut. Seenebel sei kein seltenes Phänomen, besonders nicht an warmen Frühlingstagen, wenn das Meer noch deutlich kälter ist als der Sand.

Wo sonst gibt es so schöne Sonnenuntergänge wie am Meer?

Das Schöne, wie etwa das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, überwiegt hier aber. „Wohl niemals sattsehen werden wir uns bei einem Nordsee-Urlaub daran, wie der rot-glühende Sonnenball im Meer versinkt“, schreiben die Hofmanns und drücken das aus, was einen Aufenthalt so attraktiv macht. Wo sonst gibt es so schöne Sonnenuntergänge wie am Meer?

Und einen Tipp haben die Nordsee-Fans dazu auch: „Wer mag, kann sich einer Gruppenveranstaltung anschließen: Die Urlauberseelsorge lädt ein zu den Sonnenuntergangsgedanken am Südstrand und die Schutzstation Wattenmeer zu einer Wattwanderung in den Sonnenuntergang“, schreiben sie in ihrem Buch.

St. Peter-Ording und Eiderstedt: Zwölf Empfehlungen und Wissenswertes

Die beiden haben noch andere gute Ratschläge und Wissenswertes für Fans des Nordsee-Ortes:

Wer nur mit einem Strickjäckchen verreist und nicht an den kühlen Westwind gedacht hat, findet im Ortsteil Bad genügend Geschäfte für ein passendes Strand-Outfit. Wichtig: den Gezeiten-Kalender für eine Tour durchs Watt beachten. Den erhält man online und in gedruckter Form in den Tourismus-Informationen in der Dünentherme und am Markplatz von St. Peter-Dorf. Wer nach Bernstein sucht, braucht die passende Tide und das richtige Wetter. „Empfehlenswert sind Niedrigwasser und die Zeit nach einem Regenguss. Wie aus dem matten Stein ein Glanzstück wird, erfährt man bei Boy Jöns im Bernsteinmuseum in der Dorfstraße von St. Peter-Dorf.“ Menschen, die am Strand sind, so die Beobachtung von medizinisch Forschenden, verspüren nicht nur weniger Stress und Angst, sie haben auch einen ruhigeren Puls- und Herzschlag. „Ein Aufenthalt am Meer sorgt für die Ausschüttung von Glückshormonen wie Serotonin und Oxytocin“, schreiben die Hofmanns. Besonders flach ist das Wasser am Böhler Strand und deshalb bei Familien mit kleinen Kindern sehr beliebt. Warum sich das Wetter an der Nordsee schneller verändert als im Binnenland? „Das liegt an der Küstenkonvergenz. Der Nordwind treibt Luftmassen zur Küste, dort werden sie abgebremst, und so entstehen am Strand besonders dichte Wolkenformationen. Diese lösen sich oft so schnell, wie sie gekommen sind, wieder auf.“ Der schönste Spazierweg, auch in der Hochsaison, ist gleich am Beginn der Seebrücke in Bad. Dort führt eine Treppe hinunter zu einem Pfad durch die Salzwiesen. Für einen Melancholiker wie Frank Hofmann der ideale Ort: „Wer hier entlangwandert, findet Stille und unberührte Natur.“ Der zweite Lieblingsweg der Hofmanns beginnt vor dem Kassenhäuschen am Strandübergang Ording-Süd und geht durch die Dünen. Denn an ausgewählten Stellen ist das Betreten der empfindlichen Dünen erlaubt. „Nach etwa 100 Metern führt rechts eine Holztreppe zu einem kleinen Aussichtsplateau in der Nähe der Wetterstation: ein Logenplatz für Sonnenuntergänge und Sternenbeobachtungen.“ Ausflugstipp der Hofmanns: Haus Peters in Tetenbüll. In der um 1760 erbauten Reetdachkate sieht man, wie es um 1820 in einem nordfriesischen Gemischtwarenladen aussah. Auch Horst-Janssen-Zeichnungen sind dort ausgestellt. Eine Oase an heißen, sonnigen Tagen ist der drei Kilometer lange Kiefernwald von Ording bis Dorf. Die Anpflanzung stammt noch aus der dänischen Zeit. „Die bis 1864 hier verweilenden Besatzer konnten damit den Sandflug stoppen, der ihnen die landwirtschaftliche Nutzung rund um St. Peter und Ording erschwerte.“ Es sind die Kiter und Windsurfer, die aus St. Peter-Ording das hippe SPO machen. Vor allem zwischen Böhl und Ording sind die Wassersportler unterwegs. „Wer statt Brandung und Wellengang lieber die Weite des Wattenmeers sucht, wird fündig am Strandübergang St. Peter-Dorf, Westerhever oder Vollerwiek.“ Übrigens: Das feste, rippelige Sandwatt wirkt wie eine Reflexzonenmassage, im Mischwatt sinkt man ein wenig ein und im Schlickwatt bis zu den Waden.“ Die besten Crêpes, findet jedenfalls die 13-jährige Tochter der Hofmanns, Philine, gibt es bei „Ferdi‘s Imbiss und Crêpes“ gleich gegenüber des StrandGut Resorts. Dort isst Familie Hofmann auch gern im Restaurant Deichkind – oder sie holen sich ein Fischbrötchen bei Gosch.

Der Bildband „Weite, Wind und Wellen“ mit vielen Insider-Tipps des Hamburger Paares.

Foto: Ellert & Richter Verlag

Der Bildband „Weite, Wind und Wellen“ ist im Verlag Ellert & Richter erschienen, ISBN 978-3-8319-0837-0, 30 Euro.