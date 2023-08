Unfall mit Kutsche: Pferd geht durch – Frau (67) in Lebensgefahr

Bei dem Unfall in Norderheistedt wurden drei Menschen schwer verletzt. Am schlimmsten traf es die 67 Jahre alte Kutscherin.

Norderheistedt. Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche im Kreis Dithmarschen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Das Pferd, das die mit drei Menschen besetzte Kutsche gezogen hatte, war am Mittwochabend in Norderheistedt außer Kontrolle geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Infolgedessen fielen die 67 Jahre alte Kutscherin sowie die zwei Mitfahrer aus der Kutsche.

Unfall mit Pferdekutsche: Drei Menschen verletzt

Die 67-Jährige sei durch den Sturz lebensgefährlich verletzt worden, ihre Begleiter zogen sich schwere Verletzungen zu. Warum das Tier durchging, war zunächst unklar.

