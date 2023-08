Bahn: Fußballfans sorgen für Stopp des Zugverkehrs nach Hamburg

Magdeburger Anhänger bewerfen Polizei in Kiel mit Flaschen. Rund 300 von ihnen werden überprüft. Auswirkungen auf Bahnverbindungen.

Der Zugverkehr am Kieler Hauptbahnhof musste am Sonntagnachmittag vorübergehend eingestellt werden (Archivbild).

Kiel. Nach dem Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Magdeburg (2:4) haben Anhänger des Clubs aus Sachsen-Anhalt für einen großen Polizeieinsatz am Kieler Hauptbahnhof gesorgt.

In einem Regionalexpress nach Magdeburg sei die Notbremse gezogen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Zuvor hatten die Beamten die Fans aufgefordert, in den Zug einzusteigen. Daraufhin seien die Polizisten mit Flaschen beworfen worden.

Im Stadion feierten Magdeburgs Fans einen Auswärtssieg, im Kieler Hauptbahnhof war für einige von ihnen anschließend vorerst Schluss mit lustig.

Wegen Fußballfans: Hauptbahnhof Kiel gesperrt, Zugverkehr nach Hamburg eingestellt

Die Bundespolizei ließ den Bahnverkehr am Hauptbahnhof einstellen. Alle rund 300 Reisenden des Zuges nach Magdeburg sollten erkennungsdienstlich behandelt werden, sagte der Polizeisprecher. Nach rund einer Dreiviertelstunde sei der Zugverkehr an mehreren Gleisen wieder freigegeben worden.

Die Deutsche Bahn meldete gegen 18 Uhr auf der Kurznachrichtenplattform X (früher Twitter), der Bahnverkehr nach Hamburg sei eingestellt worden. Um 19.30 Uhr wurde die Sperrung des Kieler Hauptbahnhofs aufgehoben. Dennoch könne es weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen kommen, hieß es.

#RegioSH Die Sperrung in #Kiel Hbf wurde aufgehoben. Es kann weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Bitte prüfen Sie vor Abfahrt Ihre Reiseverbindung. https://t.co/JZ3pnlSboq — DB Regio Schleswig-Holstein (@DBRegio_SH) August 20, 2023

