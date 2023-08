Lkw-Fahrer soll in Lübeck Frau durch Fenster an Haaren gezogen haben

Lübeck. Ein noch unbekannter Lkw-Fahrer soll an einer roten Ampel in Lübeck den Kopf einer 53-Jährigen an ihren Haaren durchs offene Autofenster gezogen haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Er soll erst dann losgelassen haben, als die Frau ihren Nissan beschleunigt habe und ein paar Meter gefahren sei. Danach fuhr der Lkw laut Polizei davon. Zuvor war die Frau auf der A1 unterwegs.

Lkw-Fahrer steigt in Lübeck an Ampel aus und zieht Frau an Haaren

An einer Autobahnbaustelle, in deren Bereich nur 60 km/h erlaubt sind, sei der Lastwagen dicht aufgefahren und habe die Frau bedrängt. Danach sei er über die Autobahnausfahrt hinaus dem Auto gefolgt, ohne dabei den Mindestabstand einzuhalten.

Im Ortsteil Dänischburg kamen beide Fahrzeuge an einer roten Ampel zum Stehen. Dort stieg der Lkw-Fahrer laut Polizei aus, sprach die Fahrerin an, die daraufhin ihr Fenster öffnete.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagnachmittag. Die Hintergründe waren noch unklar.

Gegen den Unbekannten wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt. Die Polizei beschreibt den Fahrer als kräftigen, etwa 50-jährigen, 1,85 Meter großen Mann mit sehr kurzen blonden Stoppelhaaren. Zur Tatzeit trug er mutmaßlich ein hellblaues Oberteil.

Die Polizei bittet unter Telefon 0451 131-7300 oder per E-Mail an Kuecknitz.Pst@polizei.landsh.de um Hinweise.

